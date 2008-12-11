Томатный пирог Мне очень нравятся рецепты Ники Белоцерковской. Она большая молодец, всегда выкладывает в своем жж подробное описания приготовленного ей блюда. Ни так давно Ника написала пост о томатном пироге! Вчера я его приготовила. И о, Боже! Это просто восхитительный вкус! Правда я внесла некоторые изменения в рецепт Ники, но обо всем попорядку!
Самые вкусные сладости в городе Часто многие из нас, гуляя по Москве – просто так или по делу, задаются насущным вопросом: где бы выпить чашечку ароматного кофе, где бы отведать чего-нибудь необычнго и вкусного, где купить сладостей домой к чаю, а то и просто скоротать часок-другой, болтая с другом или подружкой. А еще, желательно, за умеренную цену. В этой статье я расскажу вам, отъявленным сладкоежкам, о том, куда...