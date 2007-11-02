Ауф, локдаун и фудпорн: Топ новых слов десятилетия, которые искали в «Яндексе»
От ретвитнуть до бумера
Институт русского языка назвал главные слова 2019 года. Ими стали «пожар» и «протест»
Словарь Collins назвал выражением 2019 года «климатическую забастовку»
«Яндекс» научился понимать современную лексику
Сервис также может составить словарную статью про новые слова
Что тут скажешь: Какие русские слова учат иностранцы в первую очередь The Village узнал у иностранцев, которые недавно приехали в Россию, какие русские слова им пришлось сразу выучить и почему.
Что тут скажешь: Какие русские слова учат иностранцы в первую очередь The Village узнал у иностранцев, которые недавно приехали в Россию, какие русские слова им пришлось сразу выучить и почему.
Московско-питерский разговорник Две наших столицы неуклонно стремятся друг к другу, и ни питерский снобизм, ни московское сытое высокомерие не помешают нам в недалеком будущем слиться в объятьях.