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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ауф, локдаун и фудпорн: Топ новых слов десятилетия, которые искали в «Яндексе»

От ретвитнуть до бумера

Ауф, локдаун и фудпорн: Топ новых слов десятилетия, которые искали в «Яндексе»

Институт русского языка назвал главные слова 2019 года. Ими стали «пожар» и «протест»

Словарь Collins назвал выражением 2019 года «климатическую забастовку»

Институт русского языка назвал главные слова 2019 года. Ими стали «пожар» и «протест»

«Яндекс» научился понимать современную лексику

Сервис также может составить словарную статью про новые слова

«Яндекс» научился понимать современную лексику

Что тут скажешь: Какие русские слова учат иностранцы в первую очередь
Что тут скажешь: Какие русские слова учат иностранцы в первую очередь The Village узнал у иностранцев, которые недавно приехали в Россию, какие русские слова им пришлось сразу выучить и почему.
Что тут скажешь: Какие русские слова учат иностранцы в первую очередь

Что тут скажешь: Какие русские слова учат иностранцы в первую очередь
The Village узнал у иностранцев, которые недавно приехали в Россию, какие русские слова им пришлось сразу выучить и почему.

Московско-питерский разговорник Две наших столицы неуклонно стремятся друг к другу, и ни питерский снобизм, ни московское сытое высокомерие не помешают нам в недалеком будущем слиться в объятьях.

Московско-питерский разговорник