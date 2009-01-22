ЖИТЬ У МОРЯ В Афинах есть церковь Св. Георгия. Это самая высокая точка Афин. Все желания там сбываются. Я загадала жить у моря. Через пару дней встретила приятеля из института. Оказалось мы учились в Москве на одном курсе пять лет, но так и не познакомились. В момент встречи он работал в Афинах в посольстве. Он любезно пригласил меня со своей компанией на остров. Тут прикол такой, все греки каждые...