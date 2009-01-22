Life заплатил Навальному 10 тысяч рублей за видео его отдыха во Франции
Политик направит эти деньги на собственную предвыборную кампанию
Коммунальщики перепарковали мешавшие им машины на запрещенные для стоянки места
Полиция приняла заявления с фотографиями и видео инцидента
В соцсетях возмутились из-за истории креативного директора «Дождя» о выездных визах граждан Грузии
Няня Анны Монгайт не смогла вылететь из-за того, что у нее не было выездной визы
Журналист «Дождя» Павел Лобков в костюме пениса на фестивале «Пасхальный дар» в Москве (обновлено)
Позже его задержали за нарушение общественного порядка
Инструкция МИДа о поездках в страны с «компактным проживанием голубых»
Ведомство рекомендует не рассказывать «сальные анекдоты» в Канаде и не поднимать брови в Великобритании
Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи
К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина
Волейболиста Александра Кимерова высадили с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног
Вылет задержали на 40 минут
Москвичу выставили счет на 3 миллиона рублей за парковку в Шереметьеве
Сбой в системе произошел из-за непогоды
У Gett появилась услуга «Gett Vlad» со стихами Пушкина и предложением уйти в декрет
Представители сервиса объяснили случившееся техническим сбоем
Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма
Журналистка и ее спутник столкнулись с превышением полномочий казачьей дружиной
С новогодней ёлки в ГУМе украли все санкционные продукты
Ёлку украсят заново и установят рядом камеру наблюдения
Помощница Алексея Венедиктова — о том, как запрещали интервью с Навальным
По словам Леси Рябцевой, с таким требованием выступил председатель правления «Газпром-Медиа» Михаил Лесин
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Изображённый на футболке Снупи держит в руках флаг Великобритании
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Посол Nike+ в России рассказала о своём столкновении с патриотами на Московском марафоне
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Как Максим Кононенко получал справку у психиатра
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Как в Москве оказалась машина «Народной армии Донбасса»
Жительница Москвы Алёна Антонова обнаружила у своего дома на Малой Грузинской улице броневик с надписью «Народная армия Донбасса»