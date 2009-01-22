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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Life заплатил Навальному 10 тысяч рублей за видео его отдыха во Франции

Политик направит эти деньги на собственную предвыборную кампанию

Life заплатил Навальному 10 тысяч рублей за видео его отдыха во Франции

Коммунальщики перепарковали мешавшие им машины на запрещенные для стоянки места

Полиция приняла заявления с фотографиями и видео инцидента

Коммунальщики перепарковали мешавшие им машины на запрещенные для стоянки места

В соцсетях возмутились из-за истории креативного директора «Дождя» о выездных визах граждан Грузии

Няня Анны Монгайт не смогла вылететь из-за того, что у нее не было выездной визы

В соцсетях возмутились из-за истории креативного директора «Дождя» о выездных визах граждан Грузии

Журналист «Дождя» Павел Лобков в костюме пениса на фестивале «Пасхальный дар» в Москве (обновлено)

Позже его задержали за нарушение общественного порядка

Журналист «Дождя» Павел Лобков в костюме пениса на фестивале «Пасхальный дар» в Москве (обновлено)

Инструкция МИДа о поездках в страны с «компактным проживанием голубых»

Ведомство рекомендует не рассказывать «сальные анекдоты» в Канаде и не поднимать брови в Великобритании

Инструкция МИДа о поездках в страны с «компактным проживанием голубых»

Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи

К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина

Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи

Волейболиста Александра Кимерова высадили с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног

Вылет задержали на 40 минут

Волейболиста Александра Кимерова высадили с рейса «Победы» из-за слишком длинных ног

Москвичу выставили счет на 3 миллиона рублей за парковку в Шереметьеве

Сбой в системе произошел из-за непогоды

Москвичу выставили счет на 3 миллиона рублей за парковку в Шереметьеве

У Gett появилась услуга «Gett Vlad» со стихами Пушкина и предложением уйти в декрет

Представители сервиса объяснили случившееся техническим сбоем

У Gett появилась услуга «Gett Vlad» со стихами Пушкина и предложением уйти в декрет

Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма

Журналистка и ее спутник столкнулись с превышением полномочий казачьей дружиной

Журналистка Мария Семендяева — о конфликте с казаками у храма

С новогодней ёлки в ГУМе украли все санкционные продукты

Ёлку украсят заново и установят рядом камеру наблюдения

С новогодней ёлки в ГУМе украли все санкционные продукты

Помощница Алексея Венедиктова — о том, как запрещали интервью с Навальным

По словам Леси Рябцевой, с таким требованием выступил председатель правления «Газпром-Медиа» Михаил Лесин

Помощница Алексея Венедиктова — о том, как запрещали интервью с Навальным

Анна Ратафьева о пощёчине за футболку со Снупи

Изображённый на футболке Снупи держит в руках флаг Великобритании

Анна Ратафьева о пощёчине за футболку со Снупи

Александра Боярская о реакции болельщиков Московского марафона на майку с надписью «Ukraine»

Посол Nike+ в России рассказала о своём столкновении с патриотами на Московском марафоне

Александра Боярская о реакции болельщиков Московского марафона на майку с надписью «Ukraine»

Посетитель кафе о наценке на импортный сыр

Случай произошёл в московском ресторане «Венеция»

Посетитель кафе о наценке на импортный сыр

Илья Красильщик о своей неудачной попытке взять напрокат велосипед

Журналист попробовал арендовать велосипед на московских станциях проката

Илья Красильщик о своей неудачной попытке взять напрокат велосипед

Как Максим Кононенко получал справку у психиатра

Максим Кононенко рассказывает о том, как получал медицинскую справку для водительских прав

Как Максим Кононенко получал справку у психиатра

Что будет, если эвакуировать Ferrari

Департамент транспорта Москвы рассказал о том, что будет, если эвакуировать неправильно припаркованный Ferrari

Что будет, если эвакуировать Ferrari

Как в Москве оказалась машина «Народной армии Донбасса»

Жительница Москвы Алёна Антонова обнаружила у своего дома на Малой Грузинской улице броневик с надписью «Народная армия Донбасса»

Как в Москве оказалась машина «Народной армии Донбасса»

Что происходит у Дома моды Славы Зайцева

Анна

Что происходит у Дома моды Славы Зайцева

ЖИТЬ У МОРЯ В Афинах есть церковь Св. Георгия. Это самая высокая точка Афин. Все желания там сбываются. Я загадала жить у моря. Через пару дней встретила приятеля из института. Оказалось мы учились в Москве на одном курсе пять лет, но так и не познакомились. В момент встречи он работал в Афинах в посольстве. Он любезно пригласил меня со своей компанией на остров. Тут прикол такой, все греки каждые...

ЖИТЬ У МОРЯ