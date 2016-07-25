В Москве проведут слушания на тему «Реконструкция как альтернатива реновации»
В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области градостроительства, архитектуры и мундепы
На слушаниях по правилам застройки Москвы начались беспорядки
Слушания начались сегодня в 19 часов
Материальный ущерб по делу убившей ребенка няни оценили в 6,5 миллиона рублей (обновлено)
Из них 5 миллионов приходится на имущество родителей ребенка, еще полтора — на имущество владелицы квартиры
У здания суда, где началось слушание по делу об убийстве Немцова, прошли пикеты
В МОВС 25 июля начались предварительные слушания по делу об убийстве политика Бориса Немцова