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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве проведут слушания на тему «Реконструкция как альтернатива реновации»

В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области градостроительства, архитектуры и мундепы

В Москве проведут слушания на тему «Реконструкция как альтернатива реновации»

На слушаниях по правилам застройки Москвы начались беспорядки

Слушания начались сегодня в 19 часов

На слушаниях по правилам застройки Москвы начались беспорядки

Материальный ущерб по делу убившей ребенка няни оценили в 6,5 миллиона рублей (обновлено)

Из них 5 миллионов приходится на имущество родителей ребенка, еще полтора — на имущество владелицы квартиры

Материальный ущерб по делу убившей ребенка няни оценили в 6,5 миллиона рублей (обновлено)

У здания суда, где началось слушание по делу об убийстве Немцова, прошли пикеты

В МОВС 25 июля начались предварительные слушания по делу об убийстве политика Бориса Немцова

У здания суда, где началось слушание по делу об убийстве Немцова, прошли пикеты