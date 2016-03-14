BuzzFeed сообщил о насильственной смерти Лесина
Источники рассказывают, что у него были сломаны ребра
В США закрыли дело о смерти экс министра печати России Михаила Лесина
По версии следствия, медиаменеджер скончался от несчастного случая
Проверить Навального из-за его публикации о Лесине
Оппозиционера обвиняют в нарушении закона о защите персональных данных
В США назвали три версии появления травм на теле Лесина
Правоохранители допускают, что ранения могли быть получены не во время драки, а из-за наезда автомобиля