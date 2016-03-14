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Новости

BuzzFeed сообщил о насильственной смерти Лесина

Источники рассказывают, что у него были сломаны ребра

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Новости

BuzzFeed сообщил о насильственной смерти Лесина Источники рассказывают, что у него были сломаны ребра

Ситуация

В США закрыли дело о смерти экс министра печати России Михаила Лесина

По версии следствия, медиаменеджер скончался от несчастного случая

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Ситуация

В США закрыли дело о смерти экс министра печати России Михаила Лесина По версии следствия, медиаменеджер скончался от несчастного случая

Ситуация

Проверить Навального из-за его публикации о Лесине

Оппозиционера обвиняют в нарушении закона о защите персональных данных

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Ситуация

Проверить Навального из-за его публикации о Лесине Оппозиционера обвиняют в нарушении закона о защите персональных данных

Ситуация

В США назвали три версии появления травм на теле Лесина

Правоохранители допускают, что ранения могли быть получены не во время драки, а из-за наезда автомобиля

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Ситуация

В США назвали три версии появления травм на теле Лесина Правоохранители допускают, что ранения могли быть получены не во время драки, а из-за наезда автомобиля