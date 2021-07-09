Открылась сеть новых фастфудов «Супчик» В Москве открылись две точки нового фастфуда «Супчик», в которых главные блюда в меню — недорогие супы. Первый «Супчик» находится около станции метро Смоленская Филевской линии, второй на Селезневской улице. В планах у хозяев сети открыть порядка семидесяти павильонов.