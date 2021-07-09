Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»
Флагман пиццерии получит расширенное меню и самое большое помещение
Станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии изменила режим работы из-за ремонта
До 30 июня по будням с 08:30 до 09:15 станция будет работать только на выход
Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов
Конкретные сроки закрытия станций пока не называются
Здание у метро «Смоленская» проверяют после звонка о бомбе (обновлено)
На первом этаже здания находится кафе «Му-Му»
Участок Арбатско-Покровской линии метро закрыли на ремонт на весь день
Станции «Смоленская», «Арбатская» и «Площадь Революции» закрыли для проведения капитального ремонта путей
Три станции Арбатско-Покровской линии 22 ноября закроют на ремонт
Также в этот день не будут работать пересадки на станциях «Площадь Революции» и «Арбатская»