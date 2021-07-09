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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг
Промо
«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг
«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг
Промо

«Стокманн» возвращается в «Смоленский пассаж». Рассказываем, как изменится универмаг

«Смоленская» Арбатско-Покровской линии открылась после реконструкции
9 июля 2021

«Смоленская» Арбатско-Покровской линии открылась после реконструкции

Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»

Флагман пиццерии получит расширенное меню и самое большое помещение

Scrocchiarella e Morbidella: Римская и неаполитанская пицца возле «Смоленской»

Станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии изменила режим работы из-за ремонта

До 30 июня по будням с 08:30 до 09:15 станция будет работать только на выход

Станция метро «Смоленская» Арбатско-Покровской линии изменила режим работы из-за ремонта

Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов

Конкретные сроки закрытия станций пока не называются

Станции метро «Рижская» и «Смоленская» закроют для ремонта эскалаторов

Здание у метро «Смоленская» проверяют после звонка о бомбе (обновлено)

На первом этаже здания находится кафе «Му-Му»

Здание у метро «Смоленская» проверяют после звонка о бомбе (обновлено)

Участок Арбатско-Покровской линии метро закрыли на ремонт на весь день

Станции «Смоленская», «Арбатская» и «Площадь Революции» закрыли для проведения капитального ремонта путей

Участок Арбатско-Покровской линии метро закрыли на ремонт на весь день

Три станции Арбатско-Покровской линии 22 ноября закроют на ремонт

Также в этот день не будут работать пересадки на станциях «Площадь Революции» и «Арбатская»

Три станции Арбатско-Покровской линии 22 ноября закроют на ремонт

Внешний вид (Москва): Елена Апанасенко, специалист «Яндекса»
Внешний вид (Москва): Елена Апанасенко, специалист «Яндекса» Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Москва): Елена Апанасенко, специалист «Яндекса»

Внешний вид (Москва): Елена Апанасенко, специалист «Яндекса»
Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.

Вход на «Смоленскую» по утрам будет закрыт В связи с ремонтом эскалатора вход на «Смоленскую» ограничат до 30 марта

Вход на «Смоленскую» по утрам будет закрыт

Открылась сеть новых фастфудов «Супчик»
Открылась сеть новых фастфудов «Супчик» В Москве открылись две точки нового фастфуда&nbsp;«Супчик», в которых главные блюда в меню — недорогие супы. Первый&nbsp;«Супчик»&nbsp;находится около станции метро Смоленская Филевской линии, второй на Селезневской улице. В планах у хозяев сети открыть порядка семидесяти павильонов.
Открылась сеть новых фастфудов «Супчик»

Открылась сеть новых фастфудов «Супчик»
В Москве открылись две точки нового фастфуда&nbsp;«Супчик», в которых главные блюда в меню — недорогие супы. Первый&nbsp;«Супчик»&nbsp;находится около станции метро Смоленская Филевской линии, второй на Селезневской улице. В планах у хозяев сети открыть порядка семидесяти павильонов.