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Оператора Wi-Fi в московском метро обвинили в рассылке СМС-спама

ФАС обнаружила рекламный контракт между компанией и «Яндексом»

Оператора Wi-Fi в московском метро обвинили в рассылке СМС-спама
ФАС обнаружила рекламный контракт между компанией и «Яндексом»

Сбербанк оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рекламу

Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение правил продвижения финансовых услуг

Сбербанк оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рекламу
Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение правил продвижения финансовых услуг

ФАС оштрафовала «Альфа-банк» за рассылку спама

Банку грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей

ФАС оштрафовала «Альфа-банк» за рассылку спама
Банку грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей

Антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка за SMS-спам

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка России за SMS-рекламу.

Антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка за SMS-спам
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка России за SMS-рекламу.

Оружие массового раздражения: Откуда берётся спам в телефоне
Оружие массового раздражения: Откуда берётся спам в телефоне Корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, как абсолютно легально торговать клиентскими базами, как стать спамером без последствий и какими методами с ними борются мобильные операторы.
Оружие массового раздражения: Откуда берётся спам в телефоне

Оружие массового раздражения: Откуда берётся спам в телефоне
Корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, как абсолютно легально торговать клиентскими базами, как стать спамером без последствий и какими методами с ними борются мобильные операторы.

За СМС-спам предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей

Россияне, не желающие получать нежелательную рассылку, смогут добавлять свои номера в специальную базу «Не беспокоить».

За СМС-спам предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей
Россияне, не желающие получать нежелательную рассылку, смогут добавлять свои номера в специальную базу «Не беспокоить».