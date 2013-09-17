Оператора Wi-Fi в московском метро обвинили в рассылке СМС-спама
ФАС обнаружила рекламный контракт между компанией и «Яндексом»
Оператора Wi-Fi в московском метро обвинили в рассылке СМС-спама ФАС обнаружила рекламный контракт между компанией и «Яндексом»
Сбербанк оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рекламу
Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение правил продвижения финансовых услуг
Сбербанк оштрафовали на 100 тысяч рублей за СМС-рекламу Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение правил продвижения финансовых услуг
ФАС оштрафовала «Альфа-банк» за рассылку спама
Банку грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей
ФАС оштрафовала «Альфа-банк» за рассылку спама Банку грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей
Антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка за SMS-спам
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка России за SMS-рекламу.
Антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка за SMS-спам Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка России за SMS-рекламу.
Оружие массового раздражения: Откуда берётся спам в телефоне Корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, как абсолютно легально торговать клиентскими базами, как стать спамером без последствий и какими методами с ними борются мобильные операторы.
Оружие массового раздражения: Откуда берётся спам в телефоне Корреспондент The Village Олеся Шмагун выяснила, как абсолютно легально торговать клиентскими базами, как стать спамером без последствий и какими методами с ними борются мобильные операторы.
За СМС-спам предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей
Россияне, не желающие получать нежелательную рассылку, смогут добавлять свои номера в специальную базу «Не беспокоить».