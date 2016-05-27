Самые запрашиваемые в «Яндексе» незнакомые слова
В 2016 году россияне стали спрашивать, что такое сквирт и оксюморон
В России начали выдавать СНИЛС без упоминаний о смене пола
Эта строчка на обратной стороне документа вызывала возмущение со стороны Общественной палаты
ЦБ просит отменить требование СНИЛС при оформлении кредитов
Пойти на такой шаг регулятор вынужден из-за позиции Пенсионного фонда
В России испытают моментальную выдачу СНИЛС
Жители некоторых регионов страны смогут получить документ сразу после обращения в ПФР или МФЦ
Банки начнут требовать СНИЛС при оформлении кредитов
Без этих данных банкиры не смогут получить справку о заявителе из бюро кредитных историй
Убрать со страхового свидетельства упоминание о смене пола
С такой просьбой к Минтруда обратился глава пенсионного фонда