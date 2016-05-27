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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России отменили бумажные СНИЛС

Старые карты СНИЛС все еще действительны

В России отменили бумажные СНИЛС

Самые запрашиваемые в «Яндексе» незнакомые слова

В 2016 году россияне стали спрашивать, что такое сквирт и оксюморон

Самые запрашиваемые в «Яндексе» незнакомые слова

В России начали выдавать СНИЛС без упоминаний о смене пола

Эта строчка на обратной стороне документа вызывала возмущение со стороны Общественной палаты

В России начали выдавать СНИЛС без упоминаний о смене пола

ЦБ просит отменить требование СНИЛС при оформлении кредитов

Пойти на такой шаг регулятор вынужден из-за позиции Пенсионного фонда

ЦБ просит отменить требование СНИЛС при оформлении кредитов

Из СНИЛС исчезло упоминание о смене пола

Выдача СНИЛС нового образца начнется в октябре

Из СНИЛС исчезло упоминание о смене пола

В России испытают моментальную выдачу СНИЛС

Жители некоторых регионов страны смогут получить документ сразу после обращения в ПФР или МФЦ

В России испытают моментальную выдачу СНИЛС

Банки начнут требовать СНИЛС при оформлении кредитов

Без этих данных банкиры не смогут получить справку о заявителе из бюро кредитных историй

Банки начнут требовать СНИЛС при оформлении кредитов

Убрать со страхового свидетельства упоминание о смене пола

С такой просьбой к Минтруда обратился глава пенсионного фонда

Убрать со страхового свидетельства упоминание о смене пола