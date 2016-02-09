Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Владельцев самостроя в Москве начали уведомлять о предстоящем демонтаже

В Госинспекции по недвижимости обещают, что принудительный снос зданий начнётся не раньше сентября

Владельцев самостроя в Москве начали уведомлять о предстоящем демонтаже

Какие ещё павильоны снесут в Москве
Какие ещё павильоны снесут в Москве The Village изучил список построек в ЦАО, которые попали под новую волну сноса
Какие ещё павильоны снесут в Москве

Какие ещё павильоны снесут в Москве
The Village изучил список построек в ЦАО, которые попали под новую волну сноса

СМИ узнали про новый список самостроя под снос

По данным «Коммерсанта», власти готовятся снести ещё 66 объектов

СМИ узнали про новый список самостроя под снос

Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности
Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности Автор книги «Грибы, мутанты и другие: Архитектура эры Лужкова» рассказала The Village, нужны ли Москве торговые палатки у станций метро
Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности

Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности
Автор книги «Грибы, мутанты и другие: Архитектура эры Лужкова» рассказала The Village, нужны ли Москве торговые палатки у станций метро

Сергей Собянин — о сносе самостроя в Москве

Градоначальник обещал владельцам разрушенных киосков дать возможность построить новые «на законных основаниях»

Сергей Собянин — о сносе самостроя в Москве

Из-за сноса самостроя перекрыто движение у «Чистых прудов» (обновлено)

Закрыт проезд по внутренней и внешней стороне Бульварного кольца

Из-за сноса самостроя перекрыто движение у «Чистых прудов» (обновлено)