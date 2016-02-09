Владельцев самостроя в Москве начали уведомлять о предстоящем демонтаже
В Госинспекции по недвижимости обещают, что принудительный снос зданий начнётся не раньше сентября
Какие ещё павильоны снесут в Москве The Village изучил список построек в ЦАО, которые попали под новую волну сноса
Какие ещё павильоны снесут в Москве The Village изучил список построек в ЦАО, которые попали под новую волну сноса
СМИ узнали про новый список самостроя под снос
По данным «Коммерсанта», власти готовятся снести ещё 66 объектов
Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности Автор книги «Грибы, мутанты и другие: Архитектура эры Лужкова» рассказала The Village, нужны ли Москве торговые палатки у станций метро
Архитектор Дарья Парамонова — о сносе самостроя как поиске национальной идентичности Автор книги «Грибы, мутанты и другие: Архитектура эры Лужкова» рассказала The Village, нужны ли Москве торговые палатки у станций метро
Сергей Собянин — о сносе самостроя в Москве
Градоначальник обещал владельцам разрушенных киосков дать возможность построить новые «на законных основаниях»
Из-за сноса самостроя перекрыто движение у «Чистых прудов» (обновлено)
Закрыт проезд по внутренней и внешней стороне Бульварного кольца