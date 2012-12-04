Интерьер недели
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Интерьер недели
Избранное: 9 офисов в индустриальном стиле The Village собрал девять офисных пространств с нетипичным зонированием и элементами индустриального стиля.
Интерьер недели
Офис недели (Москва): SNSОфис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.
Интерьер недели