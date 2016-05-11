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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Цап-царап» — помощь в поиске няни для котика

Животному поменяют лоток и насыпят корма

«Цап-царап» — помощь в поиске няни для котика

В Академическом районе появились диспенсеры с пакетами для уборки за собакой

Сервис «Собака-гуляка» планирует устанавливать диспенсеры и в других районах Москвы

В Академическом районе появились диспенсеры с пакетами для уборки за собакой

Сколько стоит пристроить животное на время отпуска
Сколько стоит пристроить животное на время отпуска Отели для котов, няни для собак и другие предложения
Сколько стоит пристроить животное на время отпуска

Сколько стоит пристроить животное на время отпуска
Отели для котов, няни для собак и другие предложения

Сервис по выгулу собак «Собака-гуляка» запустил услугу догситтинга

В обязанности догситтеров входят выгул и кормление питомцев

Сервис по выгулу собак «Собака-гуляка» запустил услугу догситтинга

В Москве запустился сервис по выгулу собак

Воспользоваться сервисом можно во всех районах Москвы в пределах МКАД

В Москве запустился сервис по выгулу собак