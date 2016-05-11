В Академическом районе появились диспенсеры с пакетами для уборки за собакой
Сервис «Собака-гуляка» планирует устанавливать диспенсеры и в других районах Москвы
Сколько стоит пристроить животное на время отпуска Отели для котов, няни для собак и другие предложения
Сколько стоит пристроить животное на время отпуска Отели для котов, няни для собак и другие предложения
Сервис по выгулу собак «Собака-гуляка» запустил услугу догситтинга
В обязанности догситтеров входят выгул и кормление питомцев
В Москве запустился сервис по выгулу собак
Воспользоваться сервисом можно во всех районах Москвы в пределах МКАД