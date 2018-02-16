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«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист «Оскара»
Окончательный список номинантов назовут 22 января
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«Собибор» Хабенского не вошел в шорт-лист «Оскара» Окончательный список номинантов назовут 22 января
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СМИ: Создатели «Собибора» снимут фильм Мединского «Нюрнберг»
Продюсером станет Эльмира Айнулова, а режиссером — Константин Хабенский
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СМИ: Создатели «Собибора» снимут фильм Мединского «Нюрнберг» Продюсером станет Эльмира Айнулова, а режиссером — Константин Хабенский
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«Собибор» Хабенского вошел в лонг-лист премии «Оскар»
Фильм включили в номинацию «Лучший иностранный фильм»
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«Собибор» Хабенского вошел в лонг-лист премии «Оскар» Фильм включили в номинацию «Лучший иностранный фильм»
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В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор»
Россия выдвинула эту картину на премию «Оскар»
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В Музее Победы пройдут бесплатные показы фильма «Собибор» Россия выдвинула эту картину на премию «Оскар»
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Фильм «Cобибор» Константина Хабенского выдвинули на «Оскар»
Автором идеи фильма неоднократно называли министра культуры Владимира Мединского
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Фильм «Cобибор» Константина Хабенского выдвинули на «Оскар» Автором идеи фильма неоднократно называли министра культуры Владимира Мединского
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Премьеру «Мстителей» вернули на 3 мая на фоне скандала с «Собибором»
В России фильм покажут на сутки раньше, чем в США
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