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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google

Слежка в Uber, Cortana в тостере и Сочи против дронов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Слежка в Uber, Cortana в тостере и Сочи против дронов

Вычисляющая преступников нейросеть, смартфоны Star Wars и скандал в Forbes

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Вычисляющая преступников нейросеть, смартфоны Star Wars и скандал в Forbes

Новый патент Snapchat, банковские карты «Мегафона» и гнёзда для дронов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый патент Snapchat, банковские карты «Мегафона» и гнёзда для дронов