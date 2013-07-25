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Как не сойти с ума, если все говорят только о катастрофе?
Как не сойти с ума, если все говорят только о катастрофе? И правы ли те, кто бесконечно делятся подробностями трагедии в соцсетях
Как не сойти с ума, если все говорят только о катастрофе?

Как не сойти с ума, если все говорят только о катастрофе?
И правы ли те, кто бесконечно делятся подробностями трагедии в соцсетях

В Петербурге напали на активиста «Солидарности»

Пострадавший проходит медицинское освидетельствование

В Петербурге напали на активиста «Солидарности»
Пострадавший проходит медицинское освидетельствование

Спектакли «On.Театра» будут показывать в Александринке и МДТ

Лаборатория «On.Театр», которую выселили со своей площадки по решению суда, будет ставить спектакли на новой сцене Александринского театра и в МДТ, а репетировать — в «Приюте комедиантов».

Спектакли «On.Театра» будут показывать в Александринке и МДТ
Лаборатория «On.Театр», которую выселили со своей площадки по решению суда, будет ставить спектакли на новой сцене Александринского театра и в МДТ, а репетировать — в «Приюте комедиантов».