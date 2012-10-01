Новости
На фестивале Solo покажут моноспектакли по пьесам Яна Фабра и Хайнера Мюллера
Показы пройдут с 1 по 10 октября
Новости
На фестивале Solo покажут моноспектакли по пьесам Яна Фабра и Хайнера Мюллера Показы пройдут с 1 по 10 октября
Новости
На фестивале Solo покажут 11 моноспектаклей из разных стран
Мероприятия проходят в Театральном центре «На Страстном»
Новости
На фестивале Solo покажут 11 моноспектаклей из разных стран Мероприятия проходят в Театральном центре «На Страстном»
Новое в Москве
В Москве пройдёт международный фестиваль моноспектаклей Solo
В этом году в программе фестиваля представлены три российских премьеры, а также спектакли из Италии, Франции, Израиля и Эстонии
Новое в Москве
В Москве пройдёт международный фестиваль моноспектаклей Solo В этом году в программе фестиваля представлены три российских премьеры, а также спектакли из Италии, Франции, Израиля и Эстонии
Weekend
Планы на осень: 21 спектакльВажные фестивали, звёзды со всего мира, «Мастерская Фоменко» без Фоменко и многое другое в нашем отборе театральных событий нового сезона.
Weekend