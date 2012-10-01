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Новости

На фестивале Solo покажут моноспектакли по пьесам Яна Фабра и Хайнера Мюллера

Показы пройдут с 1 по 10 октября

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Новости

На фестивале Solo покажут моноспектакли по пьесам Яна Фабра и Хайнера Мюллера Показы пройдут с 1 по 10 октября

Новости

На фестивале Solo покажут 11 моноспектаклей из разных стран

Мероприятия проходят в Театральном центре «На Страстном»

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Новости

На фестивале Solo покажут 11 моноспектаклей из разных стран Мероприятия проходят в Театральном центре «На Страстном»

Новое в Москве

В Москве пройдёт международный фестиваль моноспектаклей Solo

В этом году в программе фестиваля представлены три российских премьеры, а также спектакли из Италии, Франции, Израиля и Эстонии

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Новое в Москве

В Москве пройдёт международный фестиваль моноспектаклей Solo В этом году в программе фестиваля представлены три российских премьеры, а также спектакли из Италии, Франции, Израиля и Эстонии

Планы на осень: 21 спектакль
Weekend
Планы на осень: 21 спектакльВажные фестивали, звёзды со всего мира, «Мастерская Фоменко» без Фоменко и многое другое в нашем отборе театральных событий нового сезона.
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Планы на осень: 21 спектакль
Weekend

Планы на осень: 21 спектакль Важные фестивали, звёзды со всего мира, «Мастерская Фоменко» без Фоменко и многое другое в нашем отборе театральных событий нового сезона.