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Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке
Также в список приоритетных направлений для нового подразделения студии попали Индия, Китай и Бразилия
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Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке Также в список приоритетных направлений для нового подразделения студии попали Индия, Китай и Бразилия
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Walt Disney и Sony Pictures сокращают «прокатное окно» кинопремьер
Они позволят показывать фильмы по кабельному и спутниковому телевидению ещё до того, как они выйдут из проката в кинотеатрах
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