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Новости

Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке

Также в список приоритетных направлений для нового подразделения студии попали Индия, Китай и Бразилия

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Новости

Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке Также в список приоритетных направлений для нового подразделения студии попали Индия, Китай и Бразилия

Новости

Walt Disney и Sony Pictures сокращают «прокатное окно» кинопремьер

Они позволят показывать фильмы по кабельному и спутниковому телевидению ещё до того, как они выйдут из проката в кинотеатрах

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Новости

Walt Disney и Sony Pictures сокращают «прокатное окно» кинопремьер Они позволят показывать фильмы по кабельному и спутниковому телевидению ещё до того, как они выйдут из проката в кинотеатрах