Новости
На втором этапе Регаты The Village выступят Lipelis и Соня Тарасова
Также на яхт-фестивале можно послушать лекцию капитана «Силы ветра» и посмотреть трансляцию финала ЧМ-2018
Новости
На втором этапе Регаты The Village выступят Lipelis и Соня Тарасова Также на яхт-фестивале можно послушать лекцию капитана «Силы ветра» и посмотреть трансляцию финала ЧМ-2018
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Внешний вид: Соня Тарасова, филологКаждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид