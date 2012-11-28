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Новости

На втором этапе Регаты The Village выступят Lipelis и Соня Тарасова

Также на яхт-фестивале можно послушать лекцию капитана «Силы ветра» и посмотреть трансляцию финала ЧМ-2018

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Новости

На втором этапе Регаты The Village выступят Lipelis и Соня Тарасова Также на яхт-фестивале можно послушать лекцию капитана «Силы ветра» и посмотреть трансляцию финала ЧМ-2018

Внешний вид: Соня Тарасова, филолог
Внешний вид
Внешний вид: Соня Тарасова, филологКаждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
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Внешний вид: Соня Тарасова, филолог
Внешний вид

Внешний вид: Соня Тарасова, филолог Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.