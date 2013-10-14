Февраль: «Булка», Maxim Bar, «Фреско», Saperavi Café Лучший бар-менеджер «Булки» и лучшие официанты Maxim Bar, Saperavi Cafe и «Фреско» рассказали The Village о своей работе и личной жизни
Февраль: «Булка», Maxim Bar, «Фреско», Saperavi Café Лучший бар-менеджер «Булки» и лучшие официанты Maxim Bar, Saperavi Cafe и «Фреско» рассказали The Village о своей работе и личной жизни
Декабрь: «Простые вещи», Burger King, «Очень домашнее кафе» и White Rabbit Лучший бар-менеджер «Простых вещей», лучший кассир Burger King, лучшая официантка «Очень домашнего кафе» и лучший менеджер White Rabbit рассказали The Village о своей работе и личной жизни.
Декабрь: «Простые вещи», Burger King, «Очень домашнее кафе» и White Rabbit Лучший бар-менеджер «Простых вещей», лучший кассир Burger King, лучшая официантка «Очень домашнего кафе» и лучший менеджер White Rabbit рассказали The Village о своей работе и личной жизни.
Ноябрь: KFC, Fresh, «Вок-Стрит» и «Как есть» «Лучшая улыбка» сети KFC, лучший кассир кафе Fresh, лучший менеджер зала «Вок-Стрит» и лучший официант ресторана «Как есть» рассказали The Village о своей работе и личной жизни.
Ноябрь: KFC, Fresh, «Вок-Стрит» и «Как есть» «Лучшая улыбка» сети KFC, лучший кассир кафе Fresh, лучший менеджер зала «Вок-Стрит» и лучший официант ресторана «Как есть» рассказали The Village о своей работе и личной жизни.
Лучшие сотрудники октября в московских кафе и ресторанах Лучшие сотрудники октября кафе Pelman и «Мастерская» и ресторанов Nobu Moscow и «Павильон» рассказали о своей работе и личной жизни.
Лучшие сотрудники октября в московских кафе и ресторанах Лучшие сотрудники октября кафе Pelman и «Мастерская» и ресторанов Nobu Moscow и «Павильон» рассказали о своей работе и личной жизни.
Лучшие сотрудники сентября в московских кафе и ресторанах Лучшие сотрудники сентября сетевых кафе Prime, Dunkin' Donuts и T.G.I. Friday’s и ресторанов «Честная кухня», «Brasserie Мост» и Uilliam’s рассказали о своей работе и личной жизни.