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Новости

Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах

69 % довольны тем, как провели праздники

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Новости

Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах 69 % довольны тем, как провели праздники

Новости

Сколько россиян недовольны всеми партиями России

Опрос провели социологи РАНХиГС

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Новости

Сколько россиян недовольны всеми партиями России Опрос провели социологи РАНХиГС

Ситуация

Сколько денег нужно российской семье для «нормальной» жизни

Четверть россиян считает, что для «нормальной» жизни в России семье нужно не менее 90 тысяч рублей

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Ситуация

Сколько денег нужно российской семье для «нормальной» жизни Четверть россиян считает, что для «нормальной» жизни в России семье нужно не менее 90 тысяч рублей

Ситуация

Какие проблемы тревожат россиян

Меньше всего россиян волнует ограничение гражданских прав и демократических свобод

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Ситуация

Какие проблемы тревожат россиян Меньше всего россиян волнует ограничение гражданских прав и демократических свобод