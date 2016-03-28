Новости
Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах
69 % довольны тем, как провели праздники
Новости
Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах 69 % довольны тем, как провели праздники
Новости
Сколько россиян недовольны всеми партиями России Опрос провели социологи РАНХиГС
Ситуация
Сколько денег нужно российской семье для «нормальной» жизни
Четверть россиян считает, что для «нормальной» жизни в России семье нужно не менее 90 тысяч рублей
Ситуация
Сколько денег нужно российской семье для «нормальной» жизни Четверть россиян считает, что для «нормальной» жизни в России семье нужно не менее 90 тысяч рублей
Ситуация
Какие проблемы тревожат россиян
Меньше всего россиян волнует ограничение гражданских прав и демократических свобод
Ситуация