ФСИН попросит 3 миллиарда рублей на борьбу с тюремными мошенниками — больше, чем ущерб от них
Сколько будут платить Медведеву на новом посту Столько же, сколько и на старом
К 2025 году россияне получат генетические паспорта
Они должны обеспечить химическую и биологическую безопасность страны
К 2025 году россияне получат генетические паспорта Они должны обеспечить химическую и биологическую безопасность страны
ФСБ: При подготовке всех терактов в России использовались мессенджеры
Также террористы активно пользовались криптовалютами
ФСБ: При подготовке всех терактов в России использовались мессенджеры Также террористы активно пользовались криптовалютами
Совбез предложил ограничить госзакупки иностранной техники для телекома
Также от операторов связи потребуют увеличить использование российского оборудования при работе с госорганами
Совбез предложил ограничить госзакупки иностранной техники для телекома Также от операторов связи потребуют увеличить использование российского оборудования при работе с госорганами
Количество наркоманов в России
Доля подростков среди потребителей наркотиков постоянно растет
Количество наркоманов в России Доля подростков среди потребителей наркотиков постоянно растет
В Совете безопасности призвали бороться с фальсификациями российской истории
Особое внимание призвали уделить Октябрьской революции 1917 года
В Совете безопасности призвали бороться с фальсификациями российской истории Особое внимание призвали уделить Октябрьской революции 1917 года
Связать Арктику и Сибирь дирижаблями за четверть триллиона долларов
Предполагается, что это поможет России выйти на новый уровень социально-экономического развития