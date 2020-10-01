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1 октября 2020

ФСИН попросит 3 миллиарда рублей на борьбу с тюремными мошенниками — больше, чем ущерб от них

Сколько будут платить Медведеву на новом посту

Столько же, сколько и на старом

Новости

Сколько будут платить Медведеву на новом посту
Столько же, сколько и на старом

К 2025 году россияне получат генетические паспорта

Они должны обеспечить химическую и биологическую безопасность страны

Новости

К 2025 году россияне получат генетические паспорта
Они должны обеспечить химическую и биологическую безопасность страны

ФСБ: При подготовке всех терактов в России использовались мессенджеры

Также террористы активно пользовались криптовалютами

Новости

ФСБ: При подготовке всех терактов в России использовались мессенджеры
Также террористы активно пользовались криптовалютами

Совбез предложил ограничить госзакупки иностранной техники для телекома

Также от операторов связи потребуют увеличить использование российского оборудования при работе с госорганами

Новости

Совбез предложил ограничить госзакупки иностранной техники для телекома
Также от операторов связи потребуют увеличить использование российского оборудования при работе с госорганами

Количество наркоманов в России

Доля подростков среди потребителей наркотиков постоянно растет

Ситуация

Количество наркоманов в России
Доля подростков среди потребителей наркотиков постоянно растет

В Совете безопасности призвали бороться с фальсификациями российской истории

Особое внимание призвали уделить Октябрьской революции 1917 года

Ситуация

В Совете безопасности призвали бороться с фальсификациями российской истории
Особое внимание призвали уделить Октябрьской революции 1917 года

Связать Арктику и Сибирь дирижаблями за четверть триллиона долларов

Предполагается, что это поможет России выйти на новый уровень социально-экономического развития

Новости

Связать Арктику и Сибирь дирижаблями за четверть триллиона долларов
Предполагается, что это поможет России выйти на новый уровень социально-экономического развития