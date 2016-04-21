Авангард, антиквариат в высотке на Котельнической и золотая эпоха советского дизайна в Петербурге The Village выбрал самые интересные квартиры недели, выходившие с начала 2016 года
Авангард, антиквариат в высотке на Котельнической и золотая эпоха советского дизайна в Петербурге The Village выбрал самые интересные квартиры недели, выходившие с начала 2016 года
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре