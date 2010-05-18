Путин приглашает европейских евреев переехать в Россию
Соответствующее предложение Путин сделал на встрече с представителями Европейского еврейского конгресса
Почему четверг — рыбный день? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
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Сексуальная сестра Сталина Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.