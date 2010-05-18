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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Музее Москвы откроется выставка о 50-х годах

Она будет работать до 31 марта 2017 года

В Музее Москвы откроется выставка о 50-х годах

Путин приглашает европейских евреев переехать в Россию

Соответствующее предложение Путин сделал на встрече с представителями Европейского еврейского конгресса

Путин приглашает европейских евреев переехать в Россию

Почему четверг — рыбный день?
Почему четверг — рыбный день? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему четверг — рыбный день?

Почему четверг — рыбный день?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

10 культовых объектов советского дизайна

10 культовых объектов советского дизайнаThe VIllage выбрал созданные в СССР бытовые предметы, которые не лишены обаяния прошлого

10 культовых объектов советского дизайна

10 культовых объектов советского дизайна
The VIllage выбрал созданные в СССР бытовые предметы, которые не лишены обаяния прошлого

Деградация гамбургера Илья Бухтуев о том, что наша котлета когда-то была гамбургером

Деградация гамбургера

На последнем дыхании: пустующие кинотеатры Москвы The Village на протяжении года фотографировал здания заброшенных кинотеатров

На последнем дыхании: пустующие кинотеатры Москвы

Сексуальная сестра Сталина
Сексуальная сестра Сталина Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.
Сексуальная сестра Сталина

Сексуальная сестра Сталина
Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.