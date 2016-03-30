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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине
Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине Разрабатываем маршрут и собираемся в дорогу
Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине

Как спланировать и пережить путешествие с ребенком на машине
Разрабатываем маршрут и собираемся в дорогу

Штрафовать водителей BlaBlaCar и аналогичных сервисов за наличный расчет

Также от водителей потребуют российские права и стаж не менее трех лет

Штрафовать водителей BlaBlaCar и аналогичных сервисов за наличный расчет

В «Яндекс.Такси» появилась функция совместных поездок

Пока «Комбо» доступно только в Домодедове

В «Яндекс.Такси» появилась функция совместных поездок

В России запустится израильский навигационный сервис Moovit

Он позволяет планировать поездки на общественном транспорте с учётом расписаний, ситуации на дороге и данных от пользователей

В России запустится израильский навигационный сервис Moovit

Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году

С его помощью пассажиры смогут экономить на поездках, совмещая свои маршруты

Сервис совместных поездок UberPool запустится в России в 2016 году

BlaBlaCar введёт комиссию за поездки в России

Сейчас пользователи системы расплачиваются друг с другом без каких-либо дополнительных сборов

BlaBlaCar введёт комиссию за поездки в России