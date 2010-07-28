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Люди-совы — о том, как совмещать ночной график жизни с работой

Люди-совы — о том, как совмещать ночной график жизни с работойThe Village узнал у москвичей, как успевать делать всё, просыпаясь ближе к полудню

Люди-совы — о том, как совмещать ночной график жизни с работой

Люди-совы — о том, как совмещать ночной график жизни с работой
The Village узнал у москвичей, как успевать делать всё, просыпаясь ближе к полудню

Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов
Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей&nbsp;жилого комплекса «Золотые ключи 2».&nbsp;К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.
Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов

Mirax Group обвинили в незаконном заселении енотов
Еноты-полоскуны, ламы, филины, бараны и другие животные незаконно проживают в зоопарке, созданном компанией Mirax Group на территории построенного ей&nbsp;жилого комплекса «Золотые ключи 2».&nbsp;К такому выводу 19 июля пришел Никулинский районный суд Москвы, сообщает Gzt.ru.