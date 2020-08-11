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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек
11 августа 2020

Москвичи смогут бесплатно забрать списанные книги из библиотек

Библиотеки снова бесплатно раздадут 120 тысяч книг

Ветхие издания можно забрать в течение трех дней

Библиотеки снова бесплатно раздадут 120 тысяч книг

Московские библиотеки бесплатно раздадут более 160 тысяч книг

Больше всего экземпляров раздадут читальни Северного административного округа

Московские библиотеки бесплатно раздадут более 160 тысяч книг

Московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги

Читателям предложат художественную литературу, публицистику и научно-популярные издания

Московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги

Портал «Библиогород» запустил интерактивную карту столичных читален

Портал «Списанные книги» снова бесплатно раздает издания

Портал «Библиогород» запустил интерактивную карту столичных читален

Рост цен на шампанское, 90 миллиардов на реконструкцию МКАД и стрельба в водителя «Яндекс.Такси»

The Village вспоминает самые важные события уходящего дня

Рост цен на шампанское, 90 миллиардов на реконструкцию МКАД и стрельба в водителя «Яндекс.Такси»

В декабре московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги

В список войдут около 80 тысяч изданий

В декабре московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги

В Москве запустили портал «Списанные книги»

Перечень книг на портале будет пополнятся каждые полгода

В Москве запустили портал «Списанные книги»

Названа дата запуска сервиса бронирования списанных книг

Сейчас на сайт загружено 250 тысяч книг, которые раздадут москвичам

Названа дата запуска сервиса бронирования списанных книг

Москвичи смогут забрать списанные книги из библиотек

Книги можно будет забрать с 23 апреля по 1 июня

Москвичи смогут забрать списанные книги из библиотек