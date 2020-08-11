Библиотеки снова бесплатно раздадут 120 тысяч книг
Ветхие издания можно забрать в течение трех дней
Московские библиотеки бесплатно раздадут более 160 тысяч книг
Больше всего экземпляров раздадут читальни Северного административного округа
Московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги
Читателям предложат художественную литературу, публицистику и научно-популярные издания
Портал «Библиогород» запустил интерактивную карту столичных читален
Портал «Списанные книги» снова бесплатно раздает издания
Рост цен на шампанское, 90 миллиардов на реконструкцию МКАД и стрельба в водителя «Яндекс.Такси»
The Village вспоминает самые важные события уходящего дня
В декабре московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги
В список войдут около 80 тысяч изданий
В Москве запустили портал «Списанные книги»
Перечень книг на портале будет пополнятся каждые полгода
Названа дата запуска сервиса бронирования списанных книг
Сейчас на сайт загружено 250 тысяч книг, которые раздадут москвичам
Москвичи смогут забрать списанные книги из библиотек
Книги можно будет забрать с 23 апреля по 1 июня