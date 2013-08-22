У FIFA возникли проблемы с поиском спонсоров для ЧМ в России
Сейчас партнеры FIFA — Adidas, Coca-Cola, Wanda, «Газпром», Hyundai, Visa, а спонсоры ЧМ-2018 — Hisense, Budweiser и McDonald’s.
У FIFA возникли проблемы с поиском спонсоров для ЧМ в России Сейчас партнеры FIFA — Adidas, Coca-Cola, Wanda, «Газпром», Hyundai, Visa, а спонсоры ЧМ-2018 — Hisense, Budweiser и McDonald’s.
«Роснефть» профинансирует конгресс фонда предполагаемой дочери Путина
Сумма спонсорской поддержки мероприятия не раскрывается
«Роснефть» профинансирует конгресс фонда предполагаемой дочери Путина Сумма спонсорской поддержки мероприятия не раскрывается
Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения The Village изучил феномен «спонсорских» отношений, которым посвящён не один десяток пабликов во «ВКонтакте»
«Дикси» станет спонсором команды «Формулы-1»
Раньше Россия была представлена в гоночной серии лишь «Лабораторией Касперского»
«Дикси» станет спонсором команды «Формулы-1» Раньше Россия была представлена в гоночной серии лишь «Лабораторией Касперского»
Samsung попросила олимпийцев не показывать логотип Apple
До этого корпорация неоднократно сталкивалась с недобросовестным исполнением рекламных контрактов со стороны знаменитостей
Samsung попросила олимпийцев не показывать логотип Apple До этого корпорация неоднократно сталкивалась с недобросовестным исполнением рекламных контрактов со стороны знаменитостей
Путин пообещал спонсорам Олимпиады не притеснять меньшинства
Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с новым главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом
Путин пообещал спонсорам Олимпиады не притеснять меньшинства Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с новым главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом
ЛГБТ-активисты предъявили свои требования к партнёрам Олимпиады в Сочи
Они хотят, чтобы спонсоры отказались от поддержки предстоящих Олимпийских игр и высказались в защиту гей-движения в России