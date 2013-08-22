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Новости

У FIFA возникли проблемы с поиском спонсоров для ЧМ в России

Сейчас партнеры FIFA — Adidas, Coca-Cola, Wanda, «Газпром», Hyundai, Visa, а спонсоры ЧМ-2018 — Hisense, Budweiser и McDonald’s.

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Новости

У FIFA возникли проблемы с поиском спонсоров для ЧМ в России Сейчас партнеры FIFA — Adidas, Coca-Cola, Wanda, «Газпром», Hyundai, Visa, а спонсоры ЧМ-2018 — Hisense, Budweiser и McDonald’s.

Новости

«Роснефть» профинансирует конгресс фонда предполагаемой дочери Путина

Сумма спонсорской поддержки мероприятия не раскрывается

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Новости

«Роснефть» профинансирует конгресс фонда предполагаемой дочери Путина Сумма спонсорской поддержки мероприятия не раскрывается

Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения
Истории
Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношенияThe Village изучил феномен «спонсорских» отношений, которым посвящён не один десяток пабликов во «ВКонтакте»
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Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения
Истории

Формы и содержание: Как устроены «спонсорские» отношения The Village изучил феномен «спонсорских» отношений, которым посвящён не один десяток пабликов во «ВКонтакте»

Новости

«Дикси» станет спонсором команды «Формулы-1»

Раньше Россия была представлена в гоночной серии лишь «Лабораторией Касперского»

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Новости

«Дикси» станет спонсором команды «Формулы-1» Раньше Россия была представлена в гоночной серии лишь «Лабораторией Касперского»

Новости

Samsung попросила олимпийцев не показывать логотип Apple

До этого корпорация неоднократно сталкивалась с недобросовестным исполнением рекламных контрактов со стороны знаменитостей

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Новости

Samsung попросила олимпийцев не показывать логотип Apple До этого корпорация неоднократно сталкивалась с недобросовестным исполнением рекламных контрактов со стороны знаменитостей

Новости

Путин пообещал спонсорам Олимпиады не притеснять меньшинства

Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с новым главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом

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Новости

Путин пообещал спонсорам Олимпиады не притеснять меньшинства Об этом Владимир Путин сообщил на встрече с новым главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом

Новости

ЛГБТ-активисты предъявили свои требования к партнёрам Олимпиады в Сочи

Они хотят, чтобы спонсоры отказались от поддержки предстоящих Олимпийских игр и высказались в защиту гей-движения в России

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Новости

ЛГБТ-активисты предъявили свои требования к партнёрам Олимпиады в Сочи Они хотят, чтобы спонсоры отказались от поддержки предстоящих Олимпийских игр и высказались в защиту гей-движения в России