Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки
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Собянин поспорил с Кудриным о развитии Москвы
По мнению Собянина, Москва — это не проблема, а локомотив развития России
«Янни или Лорел?»: Cпор соцсетей об аудиоверсии «платья раздора»
В одной и той же записи люди слышат разные имена
Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»
Ранее Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края
Telegram оспорил в суде приказ ФСБ
Представители мессенджера считают, что Роскомнадзор поспешил с исполнением приказа ФСБ
В Госдуму внесли законопроект о посредниках при разводах и трудовых спорах
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