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Новости

Увеличить штраф за езду на самокатах в метро

Сейчас пассажира могут оштрафовать на 100 рублей

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Новости

Увеличить штраф за езду на самокатах в метро Сейчас пассажира могут оштрафовать на 100 рублей