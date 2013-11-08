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«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes

Они появятся в бывших торговых точках Under Armour

«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes
Они появятся в бывших торговых точках Under Armour

Wildberries обошел «Спортмастер» по размеру выручки на fashion-рынке

Онлайн-магазин впервые стал лидером этого сегмента

Wildberries обошел «Спортмастер» по размеру выручки на fashion-рынке
Онлайн-магазин впервые стал лидером этого сегмента

«Спортмастер» откроет 15 магазинов торговой сети Demix

Ассортимент бренда расширят на 40 %

«Спортмастер» откроет 15 магазинов торговой сети Demix
Ассортимент бренда расширят на 40 %

Минпромторг предложил Nike локализовать производство в России

Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов

Минпромторг предложил Nike локализовать производство в России
Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов

В Москве открывается торговый центр «Авиапарк» (обновлено)

На четырёх этажах «Авиапарка» работают больше 500 магазинов различных категорий, кинотеатр на 17 залов, зимний сад и около 80 ресторанов

В Москве открывается торговый центр «Авиапарк» (обновлено)
На четырёх этажах «Авиапарка» работают больше 500 магазинов различных категорий, кинотеатр на 17 залов, зимний сад и около 80 ресторанов

Стресс-тест: «Спортмастер»
Стресс-тест: «Спортмастер» Специально для H&F аналитик Андрей Трепецов с коллегами изучает известную компанию и рассказывает, как она выглядит в глазах инвестора. В этом выпуске — сеть магазинов «Спортмастер»
Стресс-тест: «Спортмастер»

Стресс-тест: «Спортмастер»
Специально для H&F аналитик Андрей Трепецов с коллегами изучает известную компанию и рассказывает, как она выглядит в глазах инвестора. В этом выпуске — сеть магазинов «Спортмастер»

Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon
Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon Туфли Christian Louboutin, куртка Spiewak, колготки Happy Socks, кроссовки Onitsuka Tiger x Hanon, платья Clover Canyon, шапки New Era, боди Marios Schwab x Asps и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon

Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon
Туфли Christian Louboutin, куртка Spiewak, колготки Happy Socks, кроссовки Onitsuka Tiger x Hanon, платья Clover Canyon, шапки New Era, боди Marios Schwab x Asps и другие вещи в магазинах Москвы.

«Спортмастер» откроет сеть магазинов бюджетной семейной одежды под брендом Funday

Ожидается, что первая точка будет открыта уже в сентябре в ТЦ Columbus на «Пражской»

«Спортмастер» откроет сеть магазинов бюджетной семейной одежды под брендом Funday
Ожидается, что первая точка будет открыта уже в сентябре в ТЦ Columbus на «Пражской»