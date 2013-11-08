«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes
Они появятся в бывших торговых точках Under Armour
«Спортмастер» запустит сеть магазинов кроссовок Urban Vibes Они появятся в бывших торговых точках Under Armour
Wildberries обошел «Спортмастер» по размеру выручки на fashion-рынке
Онлайн-магазин впервые стал лидером этого сегмента
Wildberries обошел «Спортмастер» по размеру выручки на fashion-рынке Онлайн-магазин впервые стал лидером этого сегмента
«Спортмастер» откроет 15 магазинов торговой сети Demix Ассортимент бренда расширят на 40 %
Минпромторг предложил Nike локализовать производство в России
Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов
Минпромторг предложил Nike локализовать производство в России Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов
В Москве открывается торговый центр «Авиапарк» (обновлено)
На четырёх этажах «Авиапарка» работают больше 500 магазинов различных категорий, кинотеатр на 17 залов, зимний сад и около 80 ресторанов
В Москве открывается торговый центр «Авиапарк» (обновлено) На четырёх этажах «Авиапарка» работают больше 500 магазинов различных категорий, кинотеатр на 17 залов, зимний сад и около 80 ресторанов
Стресс-тест: «Спортмастер» Специально для H&F аналитик Андрей Трепецов с коллегами изучает известную компанию и рассказывает, как она выглядит в глазах инвестора. В этом выпуске — сеть магазинов «Спортмастер»
Стресс-тест: «Спортмастер» Специально для H&F аналитик Андрей Трепецов с коллегами изучает известную компанию и рассказывает, как она выглядит в глазах инвестора. В этом выпуске — сеть магазинов «Спортмастер»
Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon Туфли Christian Louboutin, куртка Spiewak, колготки Happy Socks, кроссовки Onitsuka Tiger x Hanon, платья Clover Canyon, шапки New Era, боди Marios Schwab x Asps и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Колготки Happy Socks, туфли Christian Louboutin, платье Clover Canyon Туфли Christian Louboutin, куртка Spiewak, колготки Happy Socks, кроссовки Onitsuka Tiger x Hanon, платья Clover Canyon, шапки New Era, боди Marios Schwab x Asps и другие вещи в магазинах Москвы.
«Спортмастер» откроет сеть магазинов бюджетной семейной одежды под брендом Funday
Ожидается, что первая точка будет открыта уже в сентябре в ТЦ Columbus на «Пражской»