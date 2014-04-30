«Яндекс» займется производством сериалов по аналогии с Netflix
На данный момент достигнуты соглашения по двум проектам
«Яндекс» начнет показывать программы и фильмы Первого канала, «Амедиа», «Мосфильма» и Bazelevs
Медиакомпании протестируют разные форматы рекламы и монетизации
В России учредили новую премию для независимых журналистов
Она будет вручаться раз в месяц за лучшие материалы в СМИ, социальных сетях и блогах
Фонд «Среда» официально объявил о самоликвидации
В качестве причины закрытия организации указано «прекращение финансирования»
Фонд поддержки СМИ «Среда» решил самоликвидироваться
До этого организацию включили в список иностранных агентов
Финансируемый Зиминым фонд «Среда» признали иностранным агентом
Фонд занимается поддержкой СМИ, столкнувшихся с гибелью традиционных бизнес-моделей и излишней регуляцией отрасли