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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Яндекс» займется производством сериалов по аналогии с Netflix

На данный момент достигнуты соглашения по двум проектам

«Яндекс» займется производством сериалов по аналогии с Netflix

«Яндекс» начнет показывать программы и фильмы Первого канала, «Амедиа», «Мосфильма» и Bazelevs

Медиакомпании протестируют разные форматы рекламы и монетизации

«Яндекс» начнет показывать программы и фильмы Первого канала, «Амедиа», «Мосфильма» и Bazelevs

В России учредили новую премию для независимых журналистов

Она будет вручаться раз в месяц за лучшие материалы в СМИ, социальных сетях и блогах

В России учредили новую премию для независимых журналистов

Фонд «Среда» официально объявил о самоликвидации

В качестве причины закрытия организации указано «прекращение финансирования»

Фонд «Среда» официально объявил о самоликвидации

Фонд поддержки СМИ «Среда» решил самоликвидироваться

До этого организацию включили в список иностранных агентов

Фонд поддержки СМИ «Среда» решил самоликвидироваться

Финансируемый Зиминым фонд «Среда» признали иностранным агентом

Фонд занимается поддержкой СМИ, столкнувшихся с гибелью традиционных бизнес-моделей и излишней регуляцией отрасли

Финансируемый Зиминым фонд «Среда» признали иностранным агентом

Вопреки традициям: Как создать идеальную команду в России
Вопреки традициям: Как создать идеальную команду в России Психолог-консультант Юлия Бурлакова делится советами о том, как сделать сотрудников инициативными, несмотря на трудное детство и советский менталитет.
Вопреки традициям: Как создать идеальную команду в России

Вопреки традициям: Как создать идеальную команду в России
Психолог-консультант Юлия Бурлакова делится советами о том, как сделать сотрудников инициативными, несмотря на трудное детство и советский менталитет.