Трехдневный фестиваль-ярмарку на «Хлебозаводе» посвятят Средиземноморью
Праздник организуют в марте
Сардиния – остров с характером Кто же из нас не мечтал отдохнуть на мягком золотистом песке, наблюдая за игрой волн и потягивая прохладный коктейль? Или занявшись увлекательным дайвингом, вдруг обнаружить останки затонувшего корабля.Возможно, помечтав, вы отодвинете глобус в сторону и подумаете:"Слишком далеко, слишком дорого." и будете неправы. Чтобы реализовать свои мечты, необязательно отправляться на другой...
Мальтийская пита-минутка Как же хочется в летнее время оказаться на море, слушать шум прибоя и сидеть в маленькой кафешке на берегу.или хотя бы проснуться в вечно-бегущем городе и укусить что нибудь эдакое,средиземноморское, да еще и быстрое в приготовлении.