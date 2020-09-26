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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Исследование
26 сентября 2020

ВШЭ: За время пандемии средний класс сократился на 6 %. Бедность продолжает расти

Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Москве и России

В столице эта сумма в два раза выше, чем в среднем по стране

Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Москве и России

Средний класс в России выработал устойчивость к кризису

Лишь 23 % представителей этой страты пожаловались на ухудшение своего общественного положения

Средний класс в России выработал устойчивость к кризису

«Азбука вкуса» откроет новые магазины для среднего класса

Компания решила возобновить развитие сети «Маркет»

«Азбука вкуса» откроет новые магазины для среднего класса

Средний класс в России сократится на четверть

Предполагается, что снижение реальных доходов населения обернётся резким уменьшением доли среднего класса

Средний класс в России сократится на четверть