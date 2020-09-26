Исследование
26 сентября 2020
ВШЭ: За время пандемии средний класс сократился на 6 %. Бедность продолжает расти
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Москве и России
В столице эта сумма в два раза выше, чем в среднем по стране
Средний класс в России выработал устойчивость к кризису
Лишь 23 % представителей этой страты пожаловались на ухудшение своего общественного положения
«Азбука вкуса» откроет новые магазины для среднего класса
Компания решила возобновить развитие сети «Маркет»
Средний класс в России сократится на четверть
Предполагается, что снижение реальных доходов населения обернётся резким уменьшением доли среднего класса