Сретенский монастырь хочет открыть торговую сеть и турагентство для паломников
Мужской монастырь уже подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Сретение»
Сретенский монастырь хочет открыть торговую сеть и турагентство для паломников Мужской монастырь уже подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Сретение»
В Москве снесли часть строений Сретенского монастыря
Часть строений Сретенского монастыря снесли, чтобы построить на их месте новый сорокаметровый собор с подземным паркингом.
В Москве снесли часть строений Сретенского монастыря Часть строений Сретенского монастыря снесли, чтобы построить на их месте новый сорокаметровый собор с подземным паркингом.
Часть строений Сретенского монастыря снесут
Московские власти одобрили снос нескольких зданий Сретенского монастыря.