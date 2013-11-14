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Сретенский монастырь хочет открыть торговую сеть и турагентство для паломников

Мужской монастырь уже подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Сретение»

Сретенский монастырь хочет открыть торговую сеть и турагентство для паломников
Мужской монастырь уже подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Сретение»

В Москве снесли часть строений Сретенского монастыря

Часть строений Сретенского монастыря снесли, чтобы построить на их месте новый сорокаметровый собор с подземным паркингом.

В Москве снесли часть строений Сретенского монастыря
Часть строений Сретенского монастыря снесли, чтобы построить на их месте новый сорокаметровый собор с подземным паркингом.

Часть строений Сретенского монастыря снесут

Московские власти одобрили снос нескольких зданий Сретенского монастыря.

Часть строений Сретенского монастыря снесут
Московские власти одобрили снос нескольких зданий Сретенского монастыря.