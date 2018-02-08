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Музыкальную программу фестиваля «Политех» откроет аудиовизуальный перформанс Nsdos
Также на мероприятии выступит канадец Мартин Мессье, создающий композиции с помощью электромагнитных полей
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Музыкальную программу фестиваля «Политех» откроет аудиовизуальный перформанс Nsdos Также на мероприятии выступит канадец Мартин Мессье, создающий композиции с помощью электромагнитных полей
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