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Новости

Музыкальную программу фестиваля «Политех» откроет аудиовизуальный перформанс Nsdos

Также на мероприятии выступит канадец Мартин Мессье, создающий композиции с помощью электромагнитных полей

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Новости

Музыкальную программу фестиваля «Политех» откроет аудиовизуальный перформанс Nsdos Также на мероприятии выступит канадец Мартин Мессье, создающий композиции с помощью электромагнитных полей

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Выходные в городе
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная субботаГлавные события наступающих выходных
0
Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота
Выходные в городе

Доктор Рубинштейн, готические симфонии Баха и Босха и устричная суббота Главные события наступающих выходных