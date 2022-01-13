Как выживать в городе, если ты девушка? Ответы — в инстаграме «Все хорошо, меня не убили» Как вести себя с пьяными, сталкерами и подозрительными типами в лифте
Как выживать в городе, если ты девушка? Ответы — в инстаграме «Все хорошо, меня не убили» Как вести себя с пьяными, сталкерами и подозрительными типами в лифте
Россиянка покинула страну из-за сталкера и выиграла дело в ЕСПЧ. Полиция отказывала ей в помощи
В Страсбурге вынесли первое постановление против России по делу о домашнем насилии и дискриминации женщин
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
На месте будущего музея Тарковского сожгли инсталляцию с героями «Сталкера»
Инсталляцию из фанеры создал художник Zoom, её установили на месте снесённого дома режиссёра в ноябре 2015 года