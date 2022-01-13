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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли с апреля на декабрь
13 января 2022

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли с апреля на декабрь

Как выживать в городе, если ты девушка? Ответы — в инстаграме «Все хорошо, меня не убили»
Как выживать в городе, если ты девушка? Ответы — в инстаграме «Все хорошо, меня не убили» Как вести себя с пьяными, сталкерами и подозрительными типами в лифте
Как выживать в городе, если ты девушка? Ответы — в инстаграме «Все хорошо, меня не убили»

Как выживать в городе, если ты девушка? Ответы — в инстаграме «Все хорошо, меня не убили»
Как вести себя с пьяными, сталкерами и подозрительными типами в лифте

Россиянка покинула страну из-за сталкера и выиграла дело в ЕСПЧ. Полиция отказывала ей в помощи

В Страсбурге вынесли первое постановление против России по делу о домашнем насилии и дискриминации женщин

Россиянка покинула страну из-за сталкера и выиграла дело в ЕСПЧ. Полиция отказывала ей в помощи

Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster

Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

На месте будущего музея Тарковского сожгли инсталляцию с героями «Сталкера»

Инсталляцию из фанеры создал художник Zoom, её установили на месте снесённого дома режиссёра в ноябре 2015 года

На месте будущего музея Тарковского сожгли инсталляцию с героями «Сталкера»