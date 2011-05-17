Я живу в Ажурном домеThe Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Я живу в Ажурном доме The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Надпись дня: Как спасают разваливающийся дом на Покровке
Разваливающийся дом Апраксиных заклеивают скотчем
Личный опыт: Зачем нужно «краеведческое порно» Активистка «Архнадзора» Наталья Тарнавская основала новое культурно-эротическое движение — «Просветитьки» должны привлечь максимально широкую аудиторию к защите культурного наследия.
Личный опыт: Зачем нужно «краеведческое порно» Активистка «Архнадзора» Наталья Тарнавская основала новое культурно-эротическое движение — «Просветитьки» должны привлечь максимально широкую аудиторию к защите культурного наследия.
В зоне риска: Египетский павильон и Померанцева оранжерея в Кузьминках The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — Египетский павильон и Померанцева оранжерея в бывшей усадьбе Строгановых-Голицыных.
В зоне риска: Египетский павильон и Померанцева оранжерея в Кузьминках The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — Египетский павильон и Померанцева оранжерея в бывшей усадьбе Строгановых-Голицыных.
В зоне риска: Доходный дом в Пожарском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — доходный дом в Пожарском переулке.
В зоне риска: Доходный дом в Пожарском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — доходный дом в Пожарском переулке.
В зоне риска: Палаты Гурьевых в Потаповском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — палаты Гурьевых в Потаповском переулке.
В зоне риска: Палаты Гурьевых в Потаповском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — палаты Гурьевых в Потаповском переулке.
В зоне риска: Жилой дом на улице Фрунзе The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — деревянный жилой дом на улице Тимура Фрунзе.
В зоне риска: Жилой дом на улице Фрунзе The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — деревянный жилой дом на улице Тимура Фрунзе.
В зоне риска: Корпус фабрики на улице Усачёва The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — сохранившийся корпус фабрики «Каучук» по проекту архитектора Романа Клейна.
В зоне риска: Корпус фабрики на улице Усачёва The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — сохранившийся корпус фабрики «Каучук» по проекту архитектора Романа Клейна.
В зоне риска: Дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В седьмом выпуске — дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке.
В зоне риска: Деревянный особняк Замоскворечья на Большой Ордынке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В шестом выпуске — деревянный особняк Замоскоречья на Большой Ордынке.
В зоне риска: Соборная мечеть в Выползовом переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В пятом выпуске — Соборная мечеть в Выползовом переулке.
В зоне риска: усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В третьем выпуске — усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской.
В зоне риска: Круговое депо Ленинградского вокзала The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. Во втором выпуске — Круговое депо Ленинградского вокзала.
В зоне риска: дом Кольбе на Большой Якиманке The Village начинает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В первом выпуске — дом Кольбе на Большой Якиманке.