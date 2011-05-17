Я живу в Ажурном домеThe Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Я живу в Ажурном доме The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Маршрут на выходные: Пушкинский район The Village рассказывает о том, как провести выходные вне города. В четвёртом выпуске — детская железная дорога, парки, дворцы, музеи и гигантская гранитная ванна.
Маршрут на выходные: Пушкинский район The Village рассказывает о том, как провести выходные вне города. В четвёртом выпуске — детская железная дорога, парки, дворцы, музеи и гигантская гранитная ванна.
В зоне риска: Дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В седьмом выпуске — дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке.
В зоне риска: Дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В седьмом выпуске — дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке.
В зоне риска: Деревянный особняк Замоскворечья на Большой Ордынке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В шестом выпуске — деревянный особняк Замоскоречья на Большой Ордынке.
В зоне риска: Деревянный особняк Замоскворечья на Большой Ордынке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В шестом выпуске — деревянный особняк Замоскоречья на Большой Ордынке.
В зоне риска: Соборная мечеть в Выползовом переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В пятом выпуске — Соборная мечеть в Выползовом переулке.
В зоне риска: Соборная мечеть в Выползовом переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В пятом выпуске — Соборная мечеть в Выползовом переулке.
В зоне риска: усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В третьем выпуске — усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской.
В зоне риска: усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В третьем выпуске — усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской.
В зоне риска: Круговое депо Ленинградского вокзала The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. Во втором выпуске — Круговое депо Ленинградского вокзала.
В зоне риска: Круговое депо Ленинградского вокзала The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. Во втором выпуске — Круговое депо Ленинградского вокзала.
В зоне риска: дом Кольбе на Большой Якиманке The Village начинает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В первом выпуске — дом Кольбе на Большой Якиманке.