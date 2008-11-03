Chocolate cookies Люблю в такую холодную погоду ходить в Старбакс. Люблю пить там пряный чай латте и заедать его божественным шоколадным печеньем. Конечно, любить все это дело я могу сколько угодно, но до поры – до времени, пока, так сказать, мои финансы не запоют романсы. Если чай дома приготовить не проблема, то с печеньем дело обстояло сложнее.Теперь,однако, поспешу я вас заверить, и с печеньем...