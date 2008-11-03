Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды
Летние веранды В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.
Летние веранды В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.
Chocolate cookies Люблю в такую холодную погоду ходить в Старбакс. Люблю пить там пряный чай латте и заедать его божественным шоколадным печеньем. Конечно, любить все это дело я могу сколько угодно, но до поры – до времени, пока, так сказать, мои финансы не запоют романсы. Если чай дома приготовить не проблема, то с печеньем дело обстояло сложнее.Теперь,однако, поспешу я вас заверить, и с печеньем...