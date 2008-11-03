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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать
СПЕЦПРОЕКТ
Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать Как светский обозреватель Павел Вардишвили неделю говорил всем «да»
Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать
СПЕЦПРОЕКТ

Эксперимент: Что будет, если никому не отказывать
Как светский обозреватель Павел Вардишвили неделю говорил всем «да»

Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды
Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару

Нальют ли в кафе бесплатный стакан воды в жару
Корреспондент The Village прошёлся по 13 петербургским заведениям — от столовой до ресторана — и узнал, готовы ли их сотрудники помочь измождённому от жары человеку стаканом воды

На московских вокзалах появятся фуд-корты На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом

На московских вокзалах появятся фуд-корты

Летние веранды
Летние веранды В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.
Летние веранды

Летние веранды
В связи с приходом теплой погоды, в ресторанах выставили стулья и столы на улицу и открыли летние веранды. The Village подготовил большой материал о столичных верандах. Сегодня — первая часть.

Амстердам. Кофешоппинг
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.&nbsp;
Амстердам. Кофешоппинг

Амстердам. Кофешоппинг
Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.&nbsp;

Chocolate cookies Люблю в такую холодную погоду ходить в Старбакс. Люблю пить там пряный чай латте и заедать его божественным шоколадным печеньем. Конечно, любить все это дело я могу сколько угодно, но до поры – до времени, пока, так сказать, мои финансы не запоют романсы. Если чай дома приготовить не проблема, то с печеньем дело обстояло сложнее.Теперь,однако, поспешу я вас заверить, и с печеньем...

Chocolate cookies