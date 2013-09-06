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Новости

Юрий Мильнер вложился в генетический стартап GenapSys

Эта американская компания занимается разработкой платформы для низкозатратной расшифровки геномов, а полученные средства направит на повышение эффективности своей системы в 100 раз

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Новости

Юрий Мильнер вложился в генетический стартап GenapSys Эта американская компания занимается разработкой платформы для низкозатратной расшифровки геномов, а полученные средства направит на повышение эффективности своей системы в 100 раз

Новости

Стэнфордский университет вложит в стартапы студентов $1,2 млн в год

Вложения будут осуществляться при помощи студенческого фонда StartX, часть проектов которого в этом году была поглощена компаниями Instagram, Apple и Yahoo!

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Новости

Стэнфордский университет вложит в стартапы студентов $1,2 млн в год Вложения будут осуществляться при помощи студенческого фонда StartX, часть проектов которого в этом году была поглощена компаниями Instagram, Apple и Yahoo!