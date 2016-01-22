Журналист «Известий» раскритиковал Шойгу, а теперь ищет другую работу
Ранее текст Ильи Крамника удалили с сайта
«Гараж» объявил конкурс статей о современном искусстве для «Википедии»
Лучшим авторам обещают до 50 тысяч рублей
«Текстовые мемы, за которые ты сядешь» Твиттер с описаниями картинок из материалов уголовных дел
«Текстовые мемы, за которые ты сядешь» Твиттер с описаниями картинок из материалов уголовных дел
Роскомнадзор перепроверит запрещённые статьи «Википедии»
Сейчас в реестре запрещённой информации находятся семь статей интернет-энциклопедии