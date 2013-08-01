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Новости

Сбербанк открыл набор на оплачиваемые стажировки Sberseasons

Практические знания можно будет получить по 20 направлениям

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Новости

Сбербанк открыл набор на оплачиваемые стажировки Sberseasons Практические знания можно будет получить по 20 направлениям

Новости

Стажёр Bank of America умер после 72 часов непрерывной работы

Отработавший 72 часа подряд студент, страдавший эпилепсией, упал в душе, в результате чего скоропостижно скончался

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Новости

Стажёр Bank of America умер после 72 часов непрерывной работы Отработавший 72 часа подряд студент, страдавший эпилепсией, упал в душе, в результате чего скоропостижно скончался

Неудачное начало: Как ошибки стажёра ставят под угрозу работу компании
Облако знаний
Неудачное начало: Как ошибки стажёра ставят под угрозу работу компанииВместо экономии на зарплате стажёры могут доставить компании немало хлопот. H&F узнал, как они портили жизнь работодателям.
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Неудачное начало: Как ошибки стажёра ставят под угрозу работу компании
Облако знаний

Неудачное начало: Как ошибки стажёра ставят под угрозу работу компании Вместо экономии на зарплате стажёры могут доставить компании немало хлопот. H&F узнал, как они портили жизнь работодателям.