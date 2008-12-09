Women Power IT: SkillFactory запустит проект о женщинах в «мужских» профессиях
Дата-сайентистки, разработчицы и дизайнерки против гендерной дискриминации
В «Граунд Солянке» покажут украшения, посвященные гендерным стереотипам
В галерее представят работы более 80 ювелиров со всего мира
В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов
Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения
#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях
Пользовательницы соцсетей вспоминают о распространенных стереотипах в отношении их профессий
Неизвестная Беларусь. Стереотипы восприятия Беларусь – это страна-легенда, страна-сказка. Кое-что о ней знают на востоке, с трудом догадываются о существовании на западе. Но даже те немногие, которые слышали о Беларуси, имеют о ней в основном стереотипное представление, заложенное еще во времена Советского Союза.