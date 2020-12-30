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МЫ В СОЦСЕТЯХ

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30 декабря 2020

В какие страны россияне мечтают поехать в 2021 году

Восемь стран готовы принять российских туристов (обновлено)

Среди них Турция, Доминикана, Мальдивы и другие курорты

Восемь стран готовы принять российских туристов (обновлено)

Самые агрессивные страны мира

Россия смогла опередить Северную Корею, Иран, Турцию и еще 150 стран

Самые агрессивные страны мира

Россия вошла в топ-10 стран по уровню их мягкой силы

Самыми влиятельными на мировой арене признали США

Россия вошла в топ-10 стран по уровню их мягкой силы

Лучшие страны мира

Россия поднялась на одну строчку, улучшив качество жизни своих граждан

Лучшие страны мира

Самые безопасные страны для туристов

Россия замыкает топ-100

Самые безопасные страны для туристов

Страны с лучшими условиями для ведения бизнеса

Бизнесменам лучше всего приходится в Великобритании

Страны с лучшими условиями для ведения бизнеса

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Страны с лучшей репутацией

Россия, как и США, ухудшила свои позиции по сравнению с прошлым годом

Страны с лучшей репутацией

Самые удобные паспорта для путешествий

Лидер рейтинга сменился впервые за четыре года

Самые удобные паспорта для путешествий

Разрешить безвизовый въезд на территорию России на три дня

С предложением выступил заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Анатолий Валетов

Разрешить безвизовый въезд на территорию России на три дня

Самые дорогие города для путешествий

Рейтинг составил британский журнал The Economist

Самые дорогие города для путешествий

Самые популярные у москвичей города для новогодних каникул

Рейтинг составил сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru

Самые популярные у москвичей города для новогодних каникул

Самые благополучные страны мира

Россия за год переместилась в рейтинге на семь строчек вниз и заняла 68-е место

Самые благополучные страны мира

Друзья и враги России, по мнению россиян

Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

Друзья и враги России, по мнению россиян

Диогенова бочка размером с Земной шар Зачем люди путешествуют? Что бы убежать от себя или "расширить горизонты"? .

Диогенова бочка размером с Земной шар