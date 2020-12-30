Восемь стран готовы принять российских туристов (обновлено)
Среди них Турция, Доминикана, Мальдивы и другие курорты
Самые агрессивные страны мира
Россия смогла опередить Северную Корею, Иран, Турцию и еще 150 стран
Россия вошла в топ-10 стран по уровню их мягкой силы
Самыми влиятельными на мировой арене признали США
Страны с лучшими условиями для ведения бизнеса
Бизнесменам лучше всего приходится в Великобритании
В каких странах не стоит проводить летний отпуск
Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов
Страны с лучшей репутацией
Россия, как и США, ухудшила свои позиции по сравнению с прошлым годом
Разрешить безвизовый въезд на территорию России на три дня
С предложением выступил заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Анатолий Валетов
Самые популярные у москвичей города для новогодних каникул
Рейтинг составил сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru
Самые благополучные страны мира
Россия за год переместилась в рейтинге на семь строчек вниз и заняла 68-е место
Друзья и враги России, по мнению россиян
Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения