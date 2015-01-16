16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Музыка районов
Россия
посты
гиды
коротко
Купить рекламу
МЫ В СОЦСЕТЯХ
vkontakte
ok.ru
twitter
facebook
youtube
telegram
instagram
rss
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ
Подписаться
Город
Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана»
Владелец мясной лавки «Страшный сон вегана» рассказал о том, как её разгромили радикально настроенные веганы, а вегетарианцы — о том, что они думают по этому поводу
Город
Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана»
Владелец мясной лавки «Страшный сон вегана» рассказал о том, как её разгромили радикально настроенные веганы, а вегетарианцы — о том, что они думают по этому поводу
Подпишитесь на рассылку
Подписаться