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Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана»
Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана» Владелец мясной лавки «Страшный сон вегана» рассказал о том, как её разгромили радикально настроенные веганы, а вегетарианцы — о том, что они думают по этому поводу
Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана»

Как петербургские веганы воюют с мясной лавкой «Страшный сон вегана»
Владелец мясной лавки «Страшный сон вегана» рассказал о том, как её разгромили радикально настроенные веганы, а вегетарианцы — о том, что они думают по этому поводу