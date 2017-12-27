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Новости

Суд арестовал гендиректора фабрики «Меньшевик»

Его обвиняют в убийстве

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Новости

Суд арестовал гендиректора фабрики «Меньшевик» Его обвиняют в убийстве

Новости

Полиция задержала стрелка с фабрики «Меньшевик»

Задержанного доставили на допрос в Следственный комитет

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Новости

Полиция задержала стрелка с фабрики «Меньшевик» Задержанного доставили на допрос в Следственный комитет

Новости

В Москве введен план перехват из-за сбежавшего с «Меньшевика» стрелка

Полицейские получили ориентировки на преступника

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Новости

В Москве введен план перехват из-за сбежавшего с «Меньшевика» стрелка Полицейские получили ориентировки на преступника

Новости

Стрелок с «Меньшевика» может скрываться в ночлежке имени Елизаветы Глинки

Полиция проводит рейд на территории завода

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Стрелок с «Меньшевика» может скрываться в ночлежке имени Елизаветы Глинки Полиция проводит рейд на территории завода

Новости

Директор фабрики «Меньшевик» — о том, почему устроил стрельбу

Бизнесмен обвинил прокуроров в подделке документов с целью обанкротить предприятие

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Директор фабрики «Меньшевик» — о том, почему устроил стрельбу Бизнесмен обвинил прокуроров в подделке документов с целью обанкротить предприятие

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В полицию сообщили о стрельбе и заложниках на фабрике «Меньшевик»

Есть пострадавшие

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В полицию сообщили о стрельбе и заложниках на фабрике «Меньшевик» Есть пострадавшие