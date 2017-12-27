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Суд арестовал гендиректора фабрики «Меньшевик» Его обвиняют в убийстве
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Полиция задержала стрелка с фабрики «Меньшевик»
Задержанного доставили на допрос в Следственный комитет
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Полиция задержала стрелка с фабрики «Меньшевик» Задержанного доставили на допрос в Следственный комитет
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В Москве введен план перехват из-за сбежавшего с «Меньшевика» стрелка
Полицейские получили ориентировки на преступника
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В Москве введен план перехват из-за сбежавшего с «Меньшевика» стрелка Полицейские получили ориентировки на преступника
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Стрелок с «Меньшевика» может скрываться в ночлежке имени Елизаветы Глинки
Полиция проводит рейд на территории завода
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Стрелок с «Меньшевика» может скрываться в ночлежке имени Елизаветы Глинки Полиция проводит рейд на территории завода
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Директор фабрики «Меньшевик» — о том, почему устроил стрельбу
Бизнесмен обвинил прокуроров в подделке документов с целью обанкротить предприятие
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Директор фабрики «Меньшевик» — о том, почему устроил стрельбу Бизнесмен обвинил прокуроров в подделке документов с целью обанкротить предприятие
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