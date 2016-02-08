Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Подростку, устроившему стрельбу в ивантеевской школе, дали семь лет колонии

Его обвинили в хулиганстве и покушении на убийство

Подростку, устроившему стрельбу в ивантеевской школе, дали семь лет колонии

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна
Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна

Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Устроившего стрельбу в Ивантеевке школьника арестовали

Защита просила не заключать его под стражу

Устроившего стрельбу в Ивантеевке школьника арестовали

В дело о стрельбе в Ивантеевке добавили статью о покушении на убийство

Ранее по факту случившегося завели дело о хулиганстве

В дело о стрельбе в Ивантеевке добавили статью о покушении на убийство

По факту стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве

Одноклассники напавшего признались, что он предупреждал их, что хочет устроить теракт

По факту стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве

«Школьного стрелка» освободили от уголовной ответственности

Подростка, застрелившего учителя географии, отправили на принудительное лечение

«Школьного стрелка» освободили от уголовной ответственности