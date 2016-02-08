Подростку, устроившему стрельбу в ивантеевской школе, дали семь лет колонии
Его обвинили в хулиганстве и покушении на убийство
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Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Устроившего стрельбу в Ивантеевке школьника арестовали
Защита просила не заключать его под стражу
В дело о стрельбе в Ивантеевке добавили статью о покушении на убийство
Ранее по факту случившегося завели дело о хулиганстве
По факту стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве
Одноклассники напавшего признались, что он предупреждал их, что хочет устроить теракт
«Школьного стрелка» освободили от уголовной ответственности
Подростка, застрелившего учителя географии, отправили на принудительное лечение