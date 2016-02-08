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Новости

Подростку, устроившему стрельбу в ивантеевской школе, дали семь лет колонии

Его обвинили в хулиганстве и покушении на убийство

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Новости

Подростку, устроившему стрельбу в ивантеевской школе, дали семь лет колонии Его обвинили в хулиганстве и покушении на убийство

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Утро в мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип ФлешаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Утро в мире

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна
Утро в мире
Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип ДорнаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна
Утро в мире

Полномасштабная атака на Россию, гифки в Instagram и снятый на смартфон клип Дорна Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Устроившего стрельбу в Ивантеевке школьника арестовали

Защита просила не заключать его под стражу

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Новости

Устроившего стрельбу в Ивантеевке школьника арестовали Защита просила не заключать его под стражу

Новости

В дело о стрельбе в Ивантеевке добавили статью о покушении на убийство

Ранее по факту случившегося завели дело о хулиганстве

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Новости

В дело о стрельбе в Ивантеевке добавили статью о покушении на убийство Ранее по факту случившегося завели дело о хулиганстве

Новости

По факту стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве

Одноклассники напавшего признались, что он предупреждал их, что хочет устроить теракт

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Новости

По факту стрельбы в подмосковной школе возбудили дело о хулиганстве Одноклассники напавшего признались, что он предупреждал их, что хочет устроить теракт

Ситуация

«Школьного стрелка» освободили от уголовной ответственности

Подростка, застрелившего учителя географии, отправили на принудительное лечение

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Ситуация

«Школьного стрелка» освободили от уголовной ответственности Подростка, застрелившего учителя географии, отправили на принудительное лечение