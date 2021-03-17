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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Режиссер Жора Крыжовников стал креативным продюсером «НМГ Студии». Он будет снимать контент для СТС
17 марта 2021

Режиссер Жора Крыжовников стал креативным продюсером «НМГ Студии». Он будет снимать контент для СТС

Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана
Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана

Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Угнал телегу»: СТС сравнил Джека Воробья с Павлом Дуровым

Телеканал высмеял блокировку мессенджера в рекламе фильма «Пираты Карибского моря: На краю света»

«Угнал телегу»: СТС сравнил Джека Воробья с Павлом Дуровым

«СТС Медиа» запустит детский телеканал

Развитием СТС Kids займется бывший глава телеканала «2x2»

«СТС Медиа» запустит детский телеканал

Дипломы на блокчейне, фильм о Uber и шумоподавляющая вилка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дипломы на блокчейне, фильм о Uber и шумоподавляющая вилка

Блогеры обнаружили связь популярных YouTube-каналов с Life, ТНТ, СТС и Кремлем

В схеме упоминаются Юрий Дудь, Big Russian Boss, BadComedian и другие

Блогеры обнаружили связь популярных YouTube-каналов с Life, ТНТ, СТС и Кремлем

Поддержка Apple, ДТП с Google и оживление рынка телерекламы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Поддержка Apple, ДТП с Google и оживление рынка телерекламы

Что отчёты публичных компаний говорят о России The Village посмотрел, как на самом деле реагируют крупные российские компании на новые законы, санкции, падение рубля и конфликт на Украине

Что отчёты публичных компаний говорят о России

СТС Media сдаёт позиции из-за санкций США

С начала года акции холдинга подешевели на 36%

СТС Media сдаёт позиции из-за санкций США

Hopes Markets: Удар референдума по биржам, подорожание подписки в «Почте России» и дефектный тягач

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одном обзоре

Hopes Markets: Удар референдума по биржам, подорожание подписки в «Почте России» и дефектный тягач

СТС Медиа и KupiVip вложат $10 млн в создание новой марки женской одежды

Это первый симбиоз подобного рода на российском рынке

СТС Медиа и KupiVip вложат $10 млн в создание новой марки женской одежды

Принципы Александра Роднянского (AR Films)
Принципы Александра Роднянского (AR Films) Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.
Принципы Александра Роднянского (AR Films)

Принципы Александра Роднянского (AR Films)
Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.

«Большой город» выходит на СТС
«Большой город» выходит на СТС Генеральный продюсер «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и Алексей Казаков, человек, сделавший культовым журнал «Большой город», запускают на СТС одноименный проект.
«Большой город» выходит на СТС

«Большой город» выходит на СТС
Генеральный продюсер «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и Алексей Казаков, человек, сделавший культовым журнал «Большой город», запускают на СТС одноименный проект.