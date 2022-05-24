«Ъ»: Медицинские вузы не взяли в ординатуру студентов, которые не отработали терапевтами в рамках целевого договора
Глава Минздрава заявил о необходимости вакцинировать студентов. И назвал это настоятельной рекомендацией
Пускать на очные занятия только вакцинированных от коронавируса студентов
Студенты МФЮА рассказали, что в вузе рухнул лифт с людьми. Деканат утверждает, что он просто застрял на первом этаже
Двух студентов РГСУ восстановили. Весной их отчислили за попытку выйти из общежития в аптеку
В каких компаниях хотят работать студенты
Лучшим работодателем почти единогласно признали Google
Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)
Правительство просят принять конвенцию против насилия
Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира
Учиться можно до конца сентября
На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания
В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права
Студентам разрешили преподавать и вести кружки в школах
Педагогическое образование необязательно
Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги
«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»
Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей
«Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить»
Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками
Князев уверяет, что отношения были добровольными
Студенты, работающие в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты
Соответствующий указ подписали в депздраве
Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях
Учащимся не дают сдать сессию, не предупреждают о пересдачах и ставят ультиматумы
Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение
50%-ная скидка за неполное образование
МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию
Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи
Часть иногородних студентов ВШЭ лишат права на общежитие
Университет перейдет на новую модель размещения в общежитиях в 2021 году
«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников
Она пройдет в Москве, Петербурге и еще восьми городах
ВШЭ ужесточила правила внутреннего распорядка. Но учла поправки студентов
Активность учащихся принесла свои плоды
ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза
А поддержку студорганизаций сократят
МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего
«Успешно обучающихся» решили поощрить перед Новым годом
ВШЭ отменила показ студенческого киноклуба Opia из-за его сотрудничества с Doxa
Ранее журнал Doxa лишили статуса студорганизации
«Вопиющий акт цензуры»: ВШЭ исключила журнал Doxa из числа своих студенческих организаций
За репутационный ущерб
Студентам Бауманки пригрозили отчислением за сбор подписей в защиту фигуранта «московского дела»
Такое письмо им отправил проректор вуза по безопасности
Ректор Садовничий вступился за студенток МГУ, которых грозили отчислить за поддержку Мифтахова
Ранее преподавателей якобы попросили завалить девушек на пересдачах из-за поддержки Азата Мифтахова
Прокурор «московского дела» прочитала лекцию студентам журфака МГУ
Она настаивала на тюремном сроке для Владислава Синицы
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям
В городах России пройдут климатические протесты молодежи
Они поддержат акцию, вдохновленную Гретой Тунберг
Московская консерватория не будет переселять студентов в общежитие ветеринарного вуза (обновлено)
Ранее сообщалось, что учащихся отправят в Текстильщики
В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 13 вузов из России
В этом году в список попали РУДН и Томский университет
ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных
Все желающие смогут заниматься там уже с октября
Архитекторы, дизайнеры и студенты могут поучаствовать в конкурсе по благоустройству Москвы
Лучший проект воссоздадут в одном из районов города
На что живет семья студентов Обеды в столовой, жизнь в общаге МГУ и мысли об эмиграции
Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы
Раньше срок составлял только четыре месяца