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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ъ»: Медицинские вузы не взяли в ординатуру студентов, которые не отработали терапевтами в рамках целевого договора

«Ъ»: Медицинские вузы не взяли в ординатуру студентов, которые не отработали терапевтами в рамках целевого договора

Предложение дня: Повышать стипендии студентам-патриотам

Предложение дня: Повышать стипендии студентам-патриотам

Неизвестные разослали с корпоративной почты ВШЭ письма об «отчислении» студентов

Неизвестные разослали с корпоративной почты ВШЭ письма об «отчислении» студентов

Расширить объемы преподавания истории России во всех вузах
Предложение дня
24 мая 2022

Расширить объемы преподавания истории России во всех вузах

Правила оплаты проезда для учащихся Москвы изменились с 1 мая
1 мая 2022

Правила оплаты проезда для учащихся Москвы изменились с 1 мая

Студентов журналистики РАНХиГС призывают не освещать митинги
13 марта 2022

Студентов журналистики РАНХиГС призывают не освещать митинги

обновлено10 марта 2022

Студентов ВШЭ и Аграрного университета запугивают статьей о фейках

28 февраля 2022

DOXA запустила проект помощи студентам, участвующим в антивоенном протесте

25 февраля 2022

Студентам РЭУ имени Плеханова запретили выкладывать контент про ситуацию с Украиной

ВШЭ открыла музыкальный лейбл Media Sharks
15 февраля 2022

ВШЭ открыла музыкальный лейбл Media Sharks

Puma ищет студентов на оплачиваемую стажировку
11 февраля 2022

Puma ищет студентов на оплачиваемую стажировку

Цифра дня
19 ноября 2021

Сколько студентов-айтишников хотят уехать из России

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

Не общага: Как устроен арендный дом Высшей школы экономики

Студенты московских вузов смогут ходить на сеансы «Москино» за 150 рублей
7 сентября 2021

Студенты московских вузов смогут ходить на сеансы «Москино» за 150 рублей

Глава Минздрава заявил о необходимости вакцинировать студентов. И назвал это настоятельной рекомендацией
22 июня 2021

Глава Минздрава заявил о необходимости вакцинировать студентов. И назвал это настоятельной рекомендацией

Предложение дня
обновлено17 июня 2021

Пускать на очные занятия только вакцинированных от коронавируса студентов

16 февраля 2021

Иностранные студенты смогут вернуться к учебе в России после тестов на коронавирус

20 января 2021

Московским студентам в телеграм-чатах предлагают стать понятыми за деньги

13 января 2021

Депутаты предложили повысить возраст студентов-бюджетников до 35 лет

28 декабря 2020

Puma открыла набор на оплачиваемую стажировку для старшекурсников

Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
Промо
Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить И попасть в элиту мирового бизнеса
Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
Промо

Как студентам и стартаперам-новичкам выстрелить
И попасть в элиту мирового бизнеса

обновлено20 октября 2020

Прокуратура отказалась от проверки оппозиционных студентов РАНХиГС

10 октября 2020

Студентам МГЮА предложили привиться от коронавируса за 8 700 рублей

26 сентября 2020

Студенты МФЮА рассказали, что в вузе рухнул лифт с людьми. Деканат утверждает, что он просто застрял на первом этаже

29 августа 2020

Двух студентов РГСУ восстановили. Весной их отчислили за попытку выйти из общежития в аптеку

12 августа 2020

«Трансперенси» открыла набор на осеннюю стажировку

В каких компаниях хотят работать студенты

Лучшим работодателем почти единогласно признали Google

В каких компаниях хотят работать студенты

Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)

Правительство просят принять конвенцию против насилия

Заявление профсоюза МГУ против сексуальных домогательств в университете (обновлено)

Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира

Учиться можно до конца сентября

Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

Студентам разрешили преподавать и вести кружки в школах

Педагогическое образование необязательно

Студентам разрешили преподавать и вести кружки в школах

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги

«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги

Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей

«Чисто интеллигентный человек решил душу облегчить»

Декан филфака МГУ — о хайпе студентов на сексуальных домогательствах преподавателей

Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками

Князев уверяет, что отношения были добровольными

Преподаватель МГУ уволился на фоне кампании против харассмента. Он признал отношения со студентками

Студенты, работающие в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты

Соответствующий указ подписали в депздраве

Студенты, работающие в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты

Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях

Учащимся не дают сдать сессию, не предупреждают о пересдачах и ставят ультиматумы

Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение

50%-ная скидка за неполное образование

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение

МГУ проведет госэкзамены и защиту дипломов онлайн

Новый опыт для студентов

МГУ проведет госэкзамены и защиту дипломов онлайн

Студентов отправят на каникулы до 5 апреля

Ранее вузы уже перешли на дистанционное обучение

Студентов отправят на каникулы до 5 апреля

МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию

Студенты за четыре недели научатся решать олимпиадные задачи

МФТИ запустил бесплатный онлайн-курс по спортивному программированию

Часть иногородних студентов ВШЭ лишат права на общежитие

Университет перейдет на новую модель размещения в общежитиях в 2021 году

Часть иногородних студентов ВШЭ лишат права на общежитие

«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников

Она пройдет в Москве, Петербурге и еще восьми городах

«Яндекс» приглашает на оплачиваемую летнюю стажировку для начинающих айтишников

Лучшие работодатели, по мнению российских студентов

«Яндекс» подвинул Google с первого места

Лучшие работодатели, по мнению российских студентов

ВШЭ ужесточила правила внутреннего распорядка. Но учла поправки студентов

Активность учащихся принесла свои плоды

ВШЭ ужесточила правила внутреннего распорядка. Но учла поправки студентов

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

А поддержку студорганизаций сократят

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего

«Успешно обучающихся» решили поощрить перед Новым годом

МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего

ВШЭ отменила показ студенческого киноклуба Opia из-за его сотрудничества с Doxa

Ранее журнал Doxa лишили статуса студорганизации

ВШЭ отменила показ студенческого киноклуба Opia из-за его сотрудничества с Doxa

«Вопиющий акт цензуры»: ВШЭ исключила журнал Doxa из числа своих студенческих организаций

За репутационный ущерб

«Вопиющий акт цензуры»: ВШЭ исключила журнал Doxa из числа своих студенческих организаций

Студентам Бауманки пригрозили отчислением за сбор подписей в защиту фигуранта «московского дела»

Такое письмо им отправил проректор вуза по безопасности

Студентам Бауманки пригрозили отчислением за сбор подписей в защиту фигуранта «московского дела»

Ректор Садовничий вступился за студенток МГУ, которых грозили отчислить за поддержку Мифтахова

Ранее преподавателей якобы попросили завалить девушек на пересдачах из-за поддержки Азата Мифтахова

Ректор Садовничий вступился за студенток МГУ, которых грозили отчислить за поддержку Мифтахова

Прокурор «московского дела» прочитала лекцию студентам журфака МГУ

Она настаивала на тюремном сроке для Владислава Синицы

Прокурор «московского дела» прочитала лекцию студентам журфака МГУ

Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям
Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда

Пьяные студенты украли картину с выставки Бродского. Организаторы пытаются не доводить дело до суда
Украденную гравюру даже хотели подарить похитителям

В городах России пройдут климатические протесты молодежи

Они поддержат акцию, вдохновленную Гретой Тунберг

В городах России пройдут климатические протесты молодежи

Какое жилье арендуют студенты

Чаще всего учащиеся живут с кем-то

Какое жилье арендуют студенты

Московская консерватория не будет переселять студентов в общежитие ветеринарного вуза (обновлено)

Ранее сообщалось, что учащихся отправят в Текстильщики

Московская консерватория не будет переселять студентов в общежитие ветеринарного вуза (обновлено)

В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 13 вузов из России

В этом году в список попали РУДН и Томский университет

В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 13 вузов из России

ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных

Все желающие смогут заниматься там уже с октября

ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных

Архитекторы, дизайнеры и студенты могут поучаствовать в конкурсе по благоустройству Москвы

Лучший проект воссоздадут в одном из районов города

Архитекторы, дизайнеры и студенты могут поучаствовать в конкурсе по благоустройству Москвы

На что живет семья студентов
На что живет семья студентов Обеды в столовой, жизнь в общаге МГУ и мысли об эмиграции
На что живет семья студентов

На что живет семья студентов
Обеды в столовой, жизнь в общаге МГУ и мысли об эмиграции

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы

Раньше срок составлял только четыре месяца

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ